簡樸房專業人士核證費 何永賢：每單位約萬多元

政府處理申請費以千元計

香港簡樸房經營者協會主席陳顯熹回應查詢稱，計及專業人士核證服務收費及政府處理認證申請費用，預料整個單位的認證費將動輒2萬至3萬元；業主另需每5年聘請專業人士為單位認證，即每5年便需負擔逾萬元支出，形容價格偏貴，盼專業人士收費愈便宜愈好，亦希望政府可向業主提供支援。

設「早鳥優惠」鼓勵早申請

何永賢昨出席商台節目《政經星期六》，被主持問及簡樸房認證涉及政府處理申請認證費和專業人士核證收費，她引述測量師學會等團體意見，專業人士收取費用將按整個單位計算而非逐個簡樸房，因整個單位涉及一份建築圖則，同時現時相關維修命令亦涵蓋整個單位，按業界意見純粹核證費用約1萬多元，「因為他們要翻查建築圖則及負上法律責任」，具體費用亦視乎相關服務是否複雜。

至於簡樸房須向政府繳交申請認證費，何永賢表示由於寬限期長達36個月，為免業主集中最後一刻才申請，當局會提供「早鳥優惠」安排，及早申請認證者可獲免收或減收認證費，遲申請者要承擔更多支出，估計每宗收費以千元計。她解釋，政府收費是按「用者自付」考慮，因要增加人手處理認證，無理由要納稅人分擔簡樸房經營者的支出。

何又表示，日後簡樸房業主倘違法，最高可被罰款30萬、監禁3年，且要向租客賠償，她認為罰則阻嚇力足夠。