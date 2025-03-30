蕭澤頤本周任滿 周一鳴勢升任「一哥」 理大衝突任總指揮 3年升3級

蕭任期原至前年 「便交接」延兩年

蕭澤頤任期原於前年屆滿，政府當時以「便利警隊管理層順利交接」為由延長兩年。而將接任「一哥」的周一鳴，在1995年加入警隊任職督察，2019年反修例風波期間獲委為九龍西總區副指揮官，擔任理大衝突事件總指揮，多次現身講解警方行動，其後3年升3級，升任助理處長、高級助理處長、2022年晉升副處長（管理），翌年平調副處長（行動）至今，一直被視為「一哥」大熱。

個半月120宗太空油 逾半在公共場所

警察學院昨舉行結業會操，29名見習督察及158名警員結業。預料最後一次以「一哥」身分擔任檢閱嘉賓的蕭澤頤，致辭時憶述36年前加入警隊，形容警察對他不僅是工作，更是嗜好及興趣，帶來無限滿足感，而這份初心及滿足，讓他心中那團火至今仍生生不息。他勉勵結業者「待人以嚴，同時嚴以律己」，警員作為法治代表及守法榜樣，不論有否身穿制服或是否當值，時刻緊記「君子慎其獨」，行為操守要對得起自己、家人、警隊及市民。

另外，政府上月刊憲，將太空油原料依托咪酯及3種類似物列為毒品。截至本月27日，警方錄得120宗涉太空油案件，拘捕157人，當中37人屬21歲以下，其中16人是學生。對於坊間憂慮刊憲及警方採用試紙可能令太空油吸食隱蔽化，蕭澤頤稱不擔心，透露其中70宗是在街上或公共場所，強調會繼續加強巡邏及情報主導行動等。

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