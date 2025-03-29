菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警

原擬認誤殺 不獲接納

被告VALENCIA Bernie Macatangay（45歲）否認2022年1月2日謀殺QUIABANG Ivy Villaluz（37歲）。被告基於非法和危險行為擬承認誤殺罪，不被控方接納。

控方開案陳辭稱，被告和事主為情侶，同住於灣仔一間隔單位。二人2021年12月22日到中環參加聖誕派對，返回寓所後爭執，升溫為肢體衝突。被告拳擊被告頭部，事主未能站立和正常進食，瘀傷遍佈臉部和四肢，亦曾失禁。

翌晚始着鄰居察看

控方指出，被告理應能察覺事主不妥，並召救護車讓事主治療，惟他直至翌日晚上才着鄰居查看事主情况。鄰居遂報警，事主留院10天後不治，死因為頭部重創，即顱內出血和腦損傷。控方主張被告有意圖導致事主身體受嚴重傷害或有意圖殺死對方，並向陪審團解釋，要證明被告有謀殺意圖，不必定需事先計劃襲擊，亦毋須動機。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 226/23】