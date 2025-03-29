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港聞

港聞二

菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警

【明報專訊】菲籍男傭工2021年與同鄉女友在港出席聖誕派對，返回寓所後疑爭執，男子拳打女友致其留醫10天後不治。男子否認一項謀殺罪，案件昨在高院開審，據控方開案陳辭，事主受襲後臉部和四肢遍佈瘀痕，其後情况惡化，一度膀胱乏力失禁。控方指被告理應能察覺事主不妥並報警或召救護車，但他延至翌晚才着鄰居查看事主情况。

原擬認誤殺 不獲接納

被告VALENCIA Bernie Macatangay（45歲）否認2022年1月2日謀殺QUIABANG Ivy Villaluz（37歲）。被告基於非法和危險行為擬承認誤殺罪，不被控方接納。

控方開案陳辭稱，被告和事主為情侶，同住於灣仔一間隔單位。二人2021年12月22日到中環參加聖誕派對，返回寓所後爭執，升溫為肢體衝突。被告拳擊被告頭部，事主未能站立和正常進食，瘀傷遍佈臉部和四肢，亦曾失禁。

翌晚始着鄰居察看

控方指出，被告理應能察覺事主不妥，並召救護車讓事主治療，惟他直至翌日晚上才着鄰居查看事主情况。鄰居遂報警，事主留院10天後不治，死因為頭部重創，即顱內出血和腦損傷。控方主張被告有意圖導致事主身體受嚴重傷害或有意圖殺死對方，並向陪審團解釋，要證明被告有謀殺意圖，不必定需事先計劃襲擊，亦毋須動機。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 226/23】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪

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