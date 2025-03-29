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港聞二

海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大

【明報專訊】海關在一批空運往日本的行李箱貨物內檢獲145公斤金條，市值約1.1億元，為海關歷來破獲最大宗走私黃金案，亦是今年偵破第二宗走私金條，較3周前檢獲的64公斤走私黃金超出一倍。

海關機場科根據風險評估，周二凌晨檢驗一批香港出口往日本、報稱塑膠行李箱的貨物，共26箱，總重472公斤。關員先以X光機掃描，發現其中14箱貨物影像有異，其後逐箱上磅檢查，發現每件實際重量逾23公斤，與報稱10.4公斤相差甚遠。

共7層包裝 託運公司港無紀錄

關員開箱詳細檢查，發現紙箱載有3個大小不同逐層包裹的行李箱，最內層的行李箱內有小紙箱，內有一個以兩個鎖頭鎖上的黑色膠箱，關員以工具剪斷鎖頭再鎅開包裝，前後共打開7重的行李箱及包裝，終檢獲一批金條，於14件貨物發現相同的包裹方式，共檢獲145條各重一公斤的走私金條。

有組織罪案調查科指揮官鄧卓諱稱，走私金條到日本，主要為逃避關稅及監管，若成功可避稅約1100萬元，並相信不會於當地銷售，可能再循正當途徑出口運回本港，再賺取退稅。經調查發現，託運貨物的表面是一間本地貿易公司，收貨人為日本貿易公司，但託運公司並無在港登記紀錄，相信不法分子利用虛假資料企圖防礙追查背後託運人身分，海關正全力追查託運人及收貨人背景，以及貨物來源及去向。

相關字詞﹕行李箱 海關 走私黃金

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