「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論

立法會前日原定討論自由黨張宇人提出「檢視中小學小班模式教學成效」的議員議案，他於會上發言並批評教育界朱國強的修正案將原議案改至「面目全非」，表示不動議議案，梁君彥隨後宣布休會。

張宇人當時是否已動議議案備受爭議，於會上提出規程問題的謝偉俊昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，認為當時有充足時間討論規程問題，惟梁君彥打斷他的發言和「熄咪」，做法不尊重且粗暴。他說，《議事規則》沒清楚列明動議議案定義，但認為議員站立發言已是接納立法會主席邀請動議議案，以往部分動議人發言時沒讀出「動議」亦被視為動議，按議規應先詢問有否議員反對撤回議案。

梁君彥昨透過秘書致函全體議員稱，不會評論個別議員決定，並再度解釋前日裁決，重申張宇人前日並非撤回議案，故有關撤回議案的議規條文不適用。他引用《議事規則》第33（2）條稱，立法會主席必須待議員在會上動議議案後，才可提出「待議議題」讓議員辯論，惟張宇人前日發言時表明不會動議議案，根據議規沒法提出待議議題，不能辯論，以往亦有相同例子。梁君彥稱，按一貫做法，若議案動議人發言後沒表明動議議案，主席均會提醒，然後才辯論。