明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

盜房署工程千萬不還 物管經理囚56月

【明報專訊】物業管理公司時任區域經理盜竊房屋署轄下屋宇多筆小型工程款項共逾1100萬元，昨於區院承認4項盜竊罪，在認罪協商下，其任職大學講師妻子的兩項俗稱「洗黑錢」罪不予起訴。暫委法官溫紹明指出，被告沒償還涉款，案件嚴重且涉款逾千萬元，以區院判刑上限7年為量刑起點，因認罪可獲減刑，判囚56個月。

認罪下講師妻洗黑錢不起訴

被告為李誥涎（44歲）及其妻何善韻（42歲），何在丈夫認罪協商下獲不予起訴。庭上透露，被告與妻育有4名子女，其妻任職大學講師。

李所承認案情稱，他自2018年受宜居顧問服務有限公司（下稱宜居顧問）委派，負責服務房署轄下黃大仙下邨（二區），2021年升任區域經理後兼顧油塘高翔苑及油美苑。其妻何善韻與宜居顧問無任何商業關係。

案情續稱，李職責包括需向不同承建商結清上述屋苑的工程款項。李會先預備支票供公司上級簽署，然後安排付款。事後李需要保存付款紀錄，包括支票副本、轉帳後的銀行結單等文件。2019至2022年間，宜居顧問先後向相關承建商發出共319張支票，用於結清上述屋苑涉及的11,410,759元工程費，事後李擬備的付款紀錄顯示承建商已兌現支票。

319工程費支票 存入夫婦戶口

調查後發現，當中131張支票實際上存入李的戶口，餘下188張支票存入何的戶口。李的上級證實，他們簽署的支票由李預備，一般而言承建商不會使用個人戶口收取工程費，若他們知悉支票實際是發給李，便不會簽署該些支票。李於2022年5月請辭，翌年廉署拘捕這對夫婦，二人在警誡下保持緘默。

官稱應8年量刑 但超區院上限

溫官判刑稱，被告求情理由是有悔意和及早認罪，冀法庭輕判。溫官批評，案件嚴重且涉及違反誠信，被盜取款項逾1100萬元，但被告至今仍無任何賠款。考慮總刑期，涉款金額理應可判監8年，但超出區院判刑上限。溫官遂以7年為量刑起點，被告認罪可獲減刑，就4罪判處被告入獄56個月。

【案件編號：DCCC 964/24】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 盜竊 黃大仙下邨 物業管理

上 / 下一篇新聞

港鐵凍價 累滾延後加幅見新高 共3.41% 議員倡設註銷制、按盈利扣減
港鐵凍價 累滾延後加幅見新高 共3.41% 議員倡設註銷制、按盈利扣減
屯門南昌全日通 檢視取消否
屯門南昌全日通 檢視取消否
攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市
攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市
四口家省租金開支 冀供子女補習
四口家省租金開支 冀供子女補習
入息中位數中西區續最高 觀塘最低
入息中位數中西區續最高 觀塘最低
涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」
涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」
龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界
龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界
「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論
「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論
海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大
海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大
菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警
菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警
阻街衛生執法即場印罰單 周一3區推
阻街衛生執法即場印罰單 周一3區推
偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕
兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕
過境行李藏63活龜市值近百萬 菲籍男判囚30月
過境行李藏63活龜市值近百萬 菲籍男判囚30月
企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易
企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易
九龍城法院圖襲官案 32歲男加控阻差襲擊藏武
九龍城法院圖襲官案 32歲男加控阻差襲擊藏武
警油麻地截毒品快餐車 拘男司機
警油麻地截毒品快餐車 拘男司機
醫局新東總監鍾健禮過檔中大醫院 接任總裁 田北辰憂缺商界經驗難整財政
醫局新東總監鍾健禮過檔中大醫院 接任總裁 田北辰憂缺商界經驗難整財政
工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂
工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂
仁安：不隨公院加價
仁安：不隨公院加價
的士檢太空油煙彈 拘情侶
的士檢太空油煙彈 拘情侶
Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票
Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票
出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然
出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然
家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併
家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併
商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人
商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人
元朗斬殺案再拘3男 累計16人
元朗斬殺案再拘3男 累計16人
九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積
九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積
九市速遞：粵交通高質量提案 撐廣深珠低空航線
九市速遞：粵交通高質量提案 撐廣深珠低空航線
九市速遞：暨大港澳子弟校藉足球促進國際交流
九市速遞：暨大港澳子弟校藉足球促進國際交流
九市速遞：前海港青中心設市集慶一周年
九市速遞：前海港青中心設市集慶一周年
灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美
灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美
【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣
【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣
【Emily】灣區專組委KOL 張國鈞：更貼地
【Emily】灣區專組委KOL 張國鈞：更貼地
【Emily】盛事多 巴塞爾CEO：香港有番自信
【Emily】盛事多 巴塞爾CEO：香港有番自信