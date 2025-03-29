盜房署工程千萬不還 物管經理囚56月

認罪下講師妻洗黑錢不起訴

被告為李誥涎（44歲）及其妻何善韻（42歲），何在丈夫認罪協商下獲不予起訴。庭上透露，被告與妻育有4名子女，其妻任職大學講師。

李所承認案情稱，他自2018年受宜居顧問服務有限公司（下稱宜居顧問）委派，負責服務房署轄下黃大仙下邨（二區），2021年升任區域經理後兼顧油塘高翔苑及油美苑。其妻何善韻與宜居顧問無任何商業關係。

案情續稱，李職責包括需向不同承建商結清上述屋苑的工程款項。李會先預備支票供公司上級簽署，然後安排付款。事後李需要保存付款紀錄，包括支票副本、轉帳後的銀行結單等文件。2019至2022年間，宜居顧問先後向相關承建商發出共319張支票，用於結清上述屋苑涉及的11,410,759元工程費，事後李擬備的付款紀錄顯示承建商已兌現支票。

319工程費支票 存入夫婦戶口

調查後發現，當中131張支票實際上存入李的戶口，餘下188張支票存入何的戶口。李的上級證實，他們簽署的支票由李預備，一般而言承建商不會使用個人戶口收取工程費，若他們知悉支票實際是發給李，便不會簽署該些支票。李於2022年5月請辭，翌年廉署拘捕這對夫婦，二人在警誡下保持緘默。

官稱應8年量刑 但超區院上限

溫官判刑稱，被告求情理由是有悔意和及早認罪，冀法庭輕判。溫官批評，案件嚴重且涉及違反誠信，被盜取款項逾1100萬元，但被告至今仍無任何賠款。考慮總刑期，涉款金額理應可判監8年，但超出區院判刑上限。溫官遂以7年為量刑起點，被告認罪可獲減刑，就4罪判處被告入獄56個月。

【案件編號：DCCC 964/24】