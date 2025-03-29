龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界

7理事 5獨立人士2官

律政司表示，就法庭批准委任「龔如心慈善管理有限公司」為龔如心遺產下慈善信託受託人的申請，律政司早前任命范徐麗泰、任志剛及鄭恩基3人成為管理機構成員，監督受託人運作。受託人現正式委任另外5名獨立人士，包括譚贛蘭、袁國強、陳錦榮、陳振英和林正財，聯同兩名獲委任的政府官員許正宇和麥美娟，成為受託人公司理事會的成員（見圖）。

律政司相信，在管理機構監督下，受託人理事會將隨即開展準備工作，包括擬備及敲定「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」及其他慈善項目的細節，受託人稍後會根據遺產管理計劃的條款及公司章程，在適當時間公布遺產管理計劃及其他資料。律政司又稱，會繼續跟進餘下的法律程序及安排，直至龔如心的遺產由臨時遺產管理人全面交託至受託人。

律政司：續跟進餘下法律程序

律政司聲明未披露遺產管理計劃細節，林正財稱理事會未開第一次會議，未知任何慈善項目進度和時間表，「唯一講一句，希望（項目）可以幫到香港、幫到成個世界」。

翻查資料，2012年律政司入稟高院要求詮釋龔如心遺囑內容後，高院2013年裁定華懋慈善基金是遺產信託人，而非受益人，基金就上述身分爭議上訴，至2015年被終院駁回。終院也指令基金、遺產管理人、律政司長商討遺產管理方案。至2023年，高院裁定華懋慈善基金不合資格出任遺產受託人，須擬定新遺產管理方案。