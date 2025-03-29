商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人

西九龍總區刑事部警司賈錦琳稱持護照來港的27歲男事主，前日下午4時許獨自行經彌敦道68號對開，被兩名男子從後襲擊，當中一人持刀，圖搶去事主內有500萬歐元現金的行李，事主極力反抗，兩匪事敗向佐敦道方向逃去。事主事後左額有長約10厘米刀傷，經治理後相信稍後可出院。

4疑犯巴裔 兩持行街紙

因匪徒在日間鬧市持刀搶掠，案情非常嚴重，案件交由西九龍總區重案組接手跟進。探員翻查大量閉路電視片段，包括警方防罪「天眼」片段，同日分別在油麻地及旺角拘捕4名男子，年齡由17至31歲，兩人持香港身分證，另兩人則持「行街紙」，當中一人報稱任職外賣員，其餘報稱無業。

據悉，17歲疑犯與另一人為負責搶掠的刀匪，另兩人則涉「睇水」及協助處理利刀與變裝衣物，他們均為巴基斯坦裔。4人涉嫌企圖行劫被捕，稍後將被落案控告相關罪名。

據了解，事主從事珠寶貿易工作，帶同現金來港打算購買虛擬貨幣，他早前已於持牌虛擬貨幣交易所完成3宗交易，其後帶同500萬歐元準備再做交易時遇劫。