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港聞二

家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併

【明報專訊】下學年獲「派0班」小一的黃大仙天主教博智小學前日宣布與同區天主教區屬校合併。有家長表示，校方日前已召開家長會，提到擬與福德學校或天主教伍華小學合併，最快2026/27學年可轉新校。部分福德、伍華家長稱未聽聞合併，並不反對。至昨晚截稿前，天主教教育事務處未回覆本報查詢。

最快2026/27轉校 家長有嫌遠

博智小學小二生家長張太說，家長會上校方稱考慮與福德學校、伍華小學其中一間合併，她現居於博智小學附近，認為兩校離住所太遠，考慮轉到區內其他小學。據網上地圖，福德學校離博智小學約20分鐘步程，而位於新蒲崗的天主教伍華小學則需約30分鐘步程。另有家長稱不清楚合併方案。

有福德學校、伍華小學部分家長向本報表示，暫未收到合併通知。福德學校小六生家長張太認為合併「不出奇」，福德學校近年收生人數不多，若合併有助增加學生，也未嘗不可。同校有不願具名家長說，福德學校課室較大，相信可容納新增學生，惟擔心學生適應問題。女兒在伍華小學讀小五的陳太表示，若兩校合併她不感意外，但需觀望稍後公布的詳情。

據《小學概覽》，福德學校2024/25學年共有18班，當中小一自2023/24學年起連續兩年開兩班；天主教伍華小學2024/25學年有22班，小一有3班。兩校均有24個課室。

另外，教育局昨日公布，參加中一自行分配學位的小六生倘獲選為正取學生，家長下周一（31日）將收到中學通知，已透過「智方便」或「智方便+」登記為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於當日上午10時起查閱通知；未獲通知為正取的學生可參加統一派位。

相關字詞﹕天主教博智小學 派0班 小一收生

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