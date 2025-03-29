出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。林官裁決時稱，事主死於慢性缺血性心臟病急性發作，而心臟病發由固有自然疾病引起，直腸出血及其以往身體問題只是加劇病情惡化。

官：無證據派救護車機制有誤

佛教醫院有後備方案

專家證人、威爾斯親王醫院心臟科顧問醫生陳日新提出，事主維生指數穩定，並不代表其身體狀况良好，因此法庭可建議消防處重新審視安排救護車時的緩急優次。林官在裁決時表示，在非疫情時，緊急服務救護車能在15分鐘內到場，而疫情下救護車需求大，不能與平時相比，加上沒證據顯示案發時救護車延誤由消防處派車排序問題導致，故不會對消防處作建議。

對於家屬提出可建議佛教醫院為同類事件制定後備應對方案，林官表示，醫院已有後備方案，即是將血液樣本送往伊院檢驗，但醫護當時無法預計救護車抵達時間，因此問題癥結並非有否後備方案，法庭毋須向醫院作建議。林官明白家屬面對傷痛，希望他們能恢復過來。

事主長子於裁決後表示，明白事發時正值疫情，但是救護車也沒有理由在近35小時後才到場「咁離譜」，家屬無法接受。

九龍中醫院聯網發言人回覆查詢稱，已知悉及尊重死因庭裁決；對病人離世感難過，再次向病人家屬致以最深切慰問，並會提供所需協助。

【案件編號：CCDI 123/23】

明報記者

（死因研訊）