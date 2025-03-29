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Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票

【明報專訊】售票網站Cityline早前因印錯英國樂隊Coldplay的演唱會門票而引發爭議。文體旅局長羅淑佩接受《南華早報》專訪時表示，日後有意改革本港大型活動的售票系統，會諮詢業界意見，研究是否應設另一通用售票平台。她又引述有意見提出香港為何不採用電子門票。

羅淑佩稱，對印錯門票事件感失望，不明白為何出錯，認為Cityline應向大眾解釋，當局亦會檢視是否要對Cityline採取措施避免同類事件再發生。她說香港屬自由市場，活動主辦單位可選擇合作對象，相信Cityline要做得好，才能繼續受活動主辦方青睞。

促Cityline解釋印錯票

檢視是否採措施防重演

Cityline近月兩度捲入爭議事件，包括Coldplay演唱會部分1399元企位門票資料有誤，持票者需親身換票，在當局要求下，Cityline增加換票地點；早前韓國女團NJZ來港出席ComplexCon演出，亦有歌迷稱購票後獲發其他日子門票，當時Cityline稱無發現任何系統異常運作，最終主辦方ComplexCon決定退款。

現時Cityline出售的活動門票涉及演唱會、舞台劇、音樂劇及粉絲見面會等，網上訂票每次收取12元起的手續費；部分活動門票的手續費更高。

擬藉海岸線、島嶼發展旅遊

倡維港、機場建碼頭

另外，香港於3月先後舉行七欖、巴塞爾藝術展等盛事。羅淑佩說，「超級三月」帶動來港旅客數量上升，不過當局更專注於為遊客創造優質體驗，而非單單追求人數。

羅淑佩提及計劃利用香港的海岸線及島嶼發展旅遊產業，正與有興趣的持份者協商投資，亦建議可在維港及機場建造碼頭，或在鯉魚門及西九龍設登岸措施。

羅淑佩亦透露，啟德體育園的活動已經安排至明年上半年。

相關字詞﹕文體旅局 羅淑佩

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