企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易

被告錢平（案發時43歲，按摩技師）否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。辯方大律師梁照林昨盤問X時稱，被告為X按摩期間，兩人曾談及一夜情，當時被告說可到蘭桂坊「找鬼佬、西人」；X則說不喜歡西人，但提到想試一夜情。X一概否認。

事主反問：我像小姐嗎？

辯方續稱，兩人談及一夜情後，X引領被告用雙手撫摸她的胸部，然後將面褲和內褲脫下至膝蓋位置，被告見狀後亦脫下褲子露出陽具，並將身體壓向X；此時X稱「要收一千元」，被告則回應說，當日他僅收取400元按摩費，怎能支付一千元，反建議「不如呢兩個鐘我唔收你就算」，惟X不接納，最終被告沒採取進一步行動，續替X按摩。X不同意上述情况曾發生，更反問：「你覺得我像小姐嗎？」

此外，X日前接受控方主問時指出，按摩期間覺得陰部被某些東西頂住，又目睹被告露出陽具。X昨在辯方盤問下補充，自己本身有男朋友和性經驗，強調當時「明顯感受到」陰部遭被告的陽具頂住。

另一方面，控方在庭上播放被告的錄影會面片段。被告在警誡下表示，事發當晚一直跟X「傾得好愉快」，對方沒有投訴；但到按摩過程尾聲，X突然指控自己強姦她，而他即時否認。被告說X其後表示要報警，當時他着X「唔使急，你慢慢，唔使咁驚」。審訊下周一（31日）續。

【案件編號：HCCC 217/24】