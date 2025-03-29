明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

過境行李藏63活龜市值近百萬 菲籍男判囚30月

【明報專訊】38歲菲律賓籍男子去年3月從馬來西亞飛抵香港國際機場時，被發現在寄艙行李中藏有63隻屬受管制屬瀕危物種、市值共約96.6萬港元的活龜。該批疑被走私的龜遭捆綁，不獲提供水和食物。該男子昨於荃灣法院（暫代區院）承認殘酷對待動物等3罪，被判囚30個月。區院暫委法官韋漢熙稱，經濟困難並非犯案藉口，而本案涉及瀕危物種，關乎全球環境與生態系統的狀况，法庭須遏制有關犯罪行為。

官斥經濟困難非犯案藉口

被告Tabor Dexter Valera（38歲，司機）承認各一項「並非按照香港法例第586章第5（1）條的規定而進口附錄I物種的標本」罪、「並非按照香港法例第586章第11（1）條的規定而進口附錄II物種的標本」罪、殘酷對待動物罪。

韋官引述辯方書面求情內容稱，案發時被告須支付妻子及次子的醫藥費，又稱被告有悔意，希望法庭考慮其過往良好品格，以及案發時沒參與包裝龜隻。

韋官則稱，涉案龜隻藏在被告的行李中，在缺水缺糧狀態下飛行數小時，實在難以相信他對龜隻的包裝方式毫不知情。韋官續稱，該批龜隻數量多，且總市值近百萬港元，如被轉售，可帶來巨額利潤，加上有龜最終死亡，因此判被告監禁30個月。

案情指被告2024年3月31日乘坐客機從馬來西亞抵達香港，準備轉機往菲律賓馬尼拉。香港國際機場保安人員透過X光機發現，被告其中一件寄艙行李內有兩隻龜，於是通知國泰航空職員在登機閘口截停被告。被告另外兩件寄艙行李被發現藏有61隻龜，所有龜都被布及膠紙捆綁，不獲提供水和食物，難以呼吸新鮮空氣。本案共涉49隻輻紋陸龜及14隻三線潮龜。

【案件編號：DCCC 860/24】

相關字詞﹕區域法院 殘酷對待動物 陸龜 瀕危物種

上 / 下一篇新聞

港鐵凍價 累滾延後加幅見新高 共3.41% 議員倡設註銷制、按盈利扣減
港鐵凍價 累滾延後加幅見新高 共3.41% 議員倡設註銷制、按盈利扣減
屯門南昌全日通 檢視取消否
屯門南昌全日通 檢視取消否
攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市
攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市
四口家省租金開支 冀供子女補習
四口家省租金開支 冀供子女補習
入息中位數中西區續最高 觀塘最低
入息中位數中西區續最高 觀塘最低
涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」
涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」
龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界
龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界
盜房署工程千萬不還 物管經理囚56月
盜房署工程千萬不還 物管經理囚56月
「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論
「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論
海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大
海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大
菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警
菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警
阻街衛生執法即場印罰單 周一3區推
阻街衛生執法即場印罰單 周一3區推
偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕
兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕
企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易
企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易
九龍城法院圖襲官案 32歲男加控阻差襲擊藏武
九龍城法院圖襲官案 32歲男加控阻差襲擊藏武
警油麻地截毒品快餐車 拘男司機
警油麻地截毒品快餐車 拘男司機
醫局新東總監鍾健禮過檔中大醫院 接任總裁 田北辰憂缺商界經驗難整財政
醫局新東總監鍾健禮過檔中大醫院 接任總裁 田北辰憂缺商界經驗難整財政
工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂
工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂
仁安：不隨公院加價
仁安：不隨公院加價
的士檢太空油煙彈 拘情侶
的士檢太空油煙彈 拘情侶
Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票
Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票
出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然
出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然
家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併
家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併
商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人
商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人
元朗斬殺案再拘3男 累計16人
元朗斬殺案再拘3男 累計16人
九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積
九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積
九市速遞：粵交通高質量提案 撐廣深珠低空航線
九市速遞：粵交通高質量提案 撐廣深珠低空航線
九市速遞：暨大港澳子弟校藉足球促進國際交流
九市速遞：暨大港澳子弟校藉足球促進國際交流
九市速遞：前海港青中心設市集慶一周年
九市速遞：前海港青中心設市集慶一周年
灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美
灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美
【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣
【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣
【Emily】灣區專組委KOL 張國鈞：更貼地
【Emily】灣區專組委KOL 張國鈞：更貼地
【Emily】盛事多 巴塞爾CEO：香港有番自信
【Emily】盛事多 巴塞爾CEO：香港有番自信