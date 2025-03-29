兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕

疑搬家拆貓網肇禍

警方昨凌晨2時許接獲保安員報案，指有貓隻從恒健樓高處墮下。現場消息稱，保安員聽聞貓叫聲，發現一隻貓疑高處墮下，嘴部滲血伏在大廈旁，遂將牠帶到保安室暫時照顧。約15分鐘後再傳巨響，保安查看時發現另一隻貓倒臥在行人通道上蓋，奄奄一息。

警方接報到場調查，並通知愛護動物協會。愛協人員其後攀上行人通道上蓋，證實該貓已死亡，遂將貓屍及另一受傷貓帶走。愛協回覆查詢表示，證實死亡的為成年雌性暹羅貓，受傷的貓為成年雌性布偶貓，兩貓均沒有植入晶片。初步相信兩貓由高處墮下致死亡及受傷。愛護督察已即時將受傷的布偶貓帶走搶救，證實死亡的暹羅貓遺體，將安排送往漁護署解剖化驗。

貓主發現兩貓失蹤

向保安查詢始知悉

據悉，布偶貓嘴滲血及腳部受傷；被捕姓鄭女貓主因搬遷在即，先將貓網拆卸，事發後主人始發現兩貓失蹤，向大廈保安查詢始獲悉昨凌晨有貓墮樓，再聯絡愛協證實事件。