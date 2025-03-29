偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬

港島總區重案組第1隊高級督察黃立人稱，警方今年1至3月接獲多宗信用卡被盜用案件，經調查後，發現事主的信用卡交易集中在3間位於旺角的手提電話、雜貨及手飾店。探員翻查閉路電視和分析情報，發現案件涉及同一盜竊集團。初步相信，有人串通店舖，使用他人信用卡經信用卡終端機進行交易，但實際沒提取任何貨物，每宗簽帳介乎400元至8萬元不等。警方同時發現有人利用個人戶口及該3店舖的公司戶口，於去年9月至今年3月期間，清洗約3500萬元懷疑犯罪得益。

交易不提貨 每宗400至8萬元

被捕4人為3店負責人

警方前日於旺角一帶展開拘捕行動，其間發現兩名男子進入涉事雜貨店，以信用卡在終端機進行懷疑虛假交易，即將兩人拘捕。行動中，警方以串謀詐騙及洗黑錢合共拘捕4男2女，年齡介乎32至48歲，其中3名男子持雙程證及中國護照，其餘為本地人；6被捕男女中，4人為3間店舖負責人，另兩人涉利用他人信用卡作交易。

警方在行動中檢獲一張非本地銀行信用卡，亦在3間店舖檢獲89萬元現金、24部信用卡終端機和大量店舖單據。初步調查相信涉及8宗失竊信用卡個案，有卡主乘飛機後發現信用卡失竊，而店舖內涉虛假交易的宗數和金額則有待調查，估計店舖與盜竊集團以分帳方式犯案。

黃立人提醒市民及商戶不應協助盜竊集團洗黑錢，亦要小心保管財物。警方重申，洗黑錢屬嚴重罪案，最高可被判囚14年及罰款500萬元。電子支付平台公司Asiapay安全與風險總監陳偉業則呼籲，店舖發現可疑消費時，應盡快和收單行及警方聯絡，協助打擊洗黑錢。