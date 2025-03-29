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涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」

【明報專訊】內地女子涉訛稱曾入讀美國哥倫比亞大學，以獲取入境許可和報讀港大碩士課程，又管有疑屬虛假的港大證書，被控為取得入境證而作出虛假陳述等3罪，昨於沙田裁判法院再訊。辯方稱，被告曾委聘不同法律代表，上星期由資深大律師許紹鼎代表去信律政司商討控罪，辯方申請再次押後。裁判官批評被告拖延程序，「你噏晒大律師名無意思」。裁判官一度提議增加人事保釋金，並要求被告入犯人欄等候，最終批准被告以原有條件擔保。

28歲被告李思萱（小圖）被控為取得入境證而作出虛假陳述、以欺騙手段取得服務，以及管有虛假文書共3罪。辯方甫開庭要求押後4星期，以待與律政司商討處理方式。在署理主任裁判官鄭紀航提問下，辯方指被告最初與一名大律師開會，後來委聘資深大律師許紹鼎閱讀文件，許上周四（20日）代表被告去信律政司商討。

鄭官聞言表示「搵咩資深大律師都好，你知道法庭時間表，你噏晒大律師名無意思」，辯方上一次已申請押後，拖延至上周四啟動答辯商討程序，「你根本無諗到法庭日誌，唔覺得你有快到」。鄭官斥辯方拖延時間，卻要求控方兩星期內答覆，法庭會考慮還押被告，或將人事保釋金提升至20萬元，下令被告在囚室等待。

休庭後，辯方澄清首3次押後申請均由控方提出，辯方需時閱讀逾200頁文件，並索取資深大律師的法律意見，被告不是蓄意拖延案件。鄭官考慮後表示「唔再同你計較」，明言今次是最後一次批准押後。案件押後至4月17日再訊，被告准以原有條件保釋。

【案件編號：STCC 2805/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 碩士課程 港大 假學歷

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