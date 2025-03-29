四口家省租金開支 冀供子女補習

花更多時間上學 早一小時起牀

關太一家四口輪候公屋約4年，原本居住元朗約200平方呎劏房，月租約6300元。他們入住簡約公屋後，月租約1600元。關說昔日劏房衛生欠佳，空間亦有限，丈夫要睡地板，現時能租住更潔淨單位，並滿意整體配套。但她說小朋友可能要花更多時間上學，例如本來7時起牀，日後要6時起牀。

鄒太一家八口原本住在荃灣約300平方呎劏房，月租1.2萬元。現一家四口入住簡約公屋，月租約1600元，料節省下來的租金可供子女補習。

除了提供居所，房屋局要求營運機構僱用居民參與設施營運、保安及清潔等工作，並鼓勵鄰近機構及商戶聘用居民，目前攸壆路簡約公屋項目已聘請3名居民就業，預計會再聘請至少18名居民，目標是超過50%相關工作將由居民負責。

何永賢致辭時表示，居民入住簡約公屋後，當局盼協助他們找工作、規劃人生、讀書等，亦可讓他們儲錢買居屋。她提及附近有條單車徑，希望單車手經過攸壆路簡約公屋時，可以「幫襯」項目內的商店，令整個社區受益。