攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市

【明報專訊】首個位於元朗攸壆路的簡約公屋項目提供逾2000單位，南區昨起入伙，有50戶領鎖匙，交通配套同日投入服務，提供兩條巴士線及一條小巴線，本報記者實測約12至20分鐘可到達港鐵站，小巴最快到達屯馬線元朗站，惟車資最貴，全程收9元；3條路線暫時班次較疏，一般需等候約20至30分鐘。飲食及購物方面，南區暫有便利店及超巿，另設外賣自取點，記者昨實測叫餐，50元可買到一盒香茅豬扒飯及熱飲，等候25分鐘由私家車送抵。
另有兩條九巴線較廉宜
班次較疏需等20至30分鐘
元朗攸壆路項目由「領先管理有限公司—東華三院聯營」負責營運，佔地約8.7公頃，分南北兩區，前者約1046伙，後者為1110伙，合共2156個單位，均為1至2人或3至4人戶型，分佈在10座3層高的大廈。單位月租約880至1630元，為住戶提供熱水爐、層架、窗簾軌、坐廁等基本家具。房屋局過渡房屋專責小組副主管張浩智稱南區率先入伙，首周將每日安排50戶入伙，其後每周每日100戶入伙，料4月完成相關工作後，會開始安排北區入伙。
曾被指選址偏僻的元朗攸壆路項目，提供九巴76號線、九巴268號線及小巴36A號線。九巴兩條路線暫顯示昨日至下月10日期間班次大部分時段每20分鐘或30分鐘一班，只有268號線深夜時段每40分鐘一班。
記者昨早10時至中午12時許實測各路線行車時間，九巴268號線車資6.7元最便宜，全程需時約25分鐘，由屯馬線錦上路站往攸壆路簡約公屋需時約20分鐘；九巴76號巴士是循環線，車資8.4元，途經新田運輸交匯處與東鐵上水站，由攸壆路簡約公屋往新田運輸交匯處需要約13分鐘，往上水站則需時約20分鐘。小巴36A號線車資9元，由簡約公屋至元朗福康路小巴總站需要約18分鐘；約12分鐘已到達屯馬線元朗站。
設外賣點 下單後有人送餐
餐飲方面，南區設內地超市HotMaxx、便利店7-11及一個外賣點。據現場東華三院職員稱，北區會有兩餸飯店，由於北區尚未開放，亦為便利南區居民，故設外賣點，附有菜單及聯絡方法，下單後有職員送外賣。
該外賣點有兩間商店名稱，一間是澳門氹仔葡式餐館，另一間是北區叡寶廚房，後者告示稱將來有38元兩餸飯出售。記者嘗試於下午4時許向澳門氹仔葡式餐館下單，50元可享用客飯連熱飲，約25分鐘收到外賣；亦曾聯絡北區叡寶廚房，惟聯絡人員說北區實體店未營業，尚未有兩餸飯提供，建議記者暫時光顧澳門氹仔葡式餐館。
6簡屋項目接2.1萬宗申請
被問到攸壆路項目申請數字，張浩智說因仍在審核項目北區的申請，暫未能透露，但對相關數字有信心，又說截至前日6個已開放申請的簡約公屋項目共接獲2.1萬宗申請。