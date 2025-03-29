攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市

另有兩條九巴線較廉宜

班次較疏需等20至30分鐘

元朗攸壆路項目由「領先管理有限公司—東華三院聯營」負責營運，佔地約8.7公頃，分南北兩區，前者約1046伙，後者為1110伙，合共2156個單位，均為1至2人或3至4人戶型，分佈在10座3層高的大廈。單位月租約880至1630元，為住戶提供熱水爐、層架、窗簾軌、坐廁等基本家具。房屋局過渡房屋專責小組副主管張浩智稱南區率先入伙，首周將每日安排50戶入伙，其後每周每日100戶入伙，料4月完成相關工作後，會開始安排北區入伙。

曾被指選址偏僻的元朗攸壆路項目，提供九巴76號線、九巴268號線及小巴36A號線。九巴兩條路線暫顯示昨日至下月10日期間班次大部分時段每20分鐘或30分鐘一班，只有268號線深夜時段每40分鐘一班。

記者昨早10時至中午12時許實測各路線行車時間，九巴268號線車資6.7元最便宜，全程需時約25分鐘，由屯馬線錦上路站往攸壆路簡約公屋需時約20分鐘；九巴76號巴士是循環線，車資8.4元，途經新田運輸交匯處與東鐵上水站，由攸壆路簡約公屋往新田運輸交匯處需要約13分鐘，往上水站則需時約20分鐘。小巴36A號線車資9元，由簡約公屋至元朗福康路小巴總站需要約18分鐘；約12分鐘已到達屯馬線元朗站。

設外賣點 下單後有人送餐

餐飲方面，南區設內地超市HotMaxx、便利店7-11及一個外賣點。據現場東華三院職員稱，北區會有兩餸飯店，由於北區尚未開放，亦為便利南區居民，故設外賣點，附有菜單及聯絡方法，下單後有職員送外賣。

該外賣點有兩間商店名稱，一間是澳門氹仔葡式餐館，另一間是北區叡寶廚房，後者告示稱將來有38元兩餸飯出售。記者嘗試於下午4時許向澳門氹仔葡式餐館下單，50元可享用客飯連熱飲，約25分鐘收到外賣；亦曾聯絡北區叡寶廚房，惟聯絡人員說北區實體店未營業，尚未有兩餸飯提供，建議記者暫時光顧澳門氹仔葡式餐館。

6簡屋項目接2.1萬宗申請

被問到攸壆路項目申請數字，張浩智說因仍在審核項目北區的申請，暫未能透露，但對相關數字有信心，又說截至前日6個已開放申請的簡約公屋項目共接獲2.1萬宗申請。