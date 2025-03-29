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屯門南昌全日通 檢視取消否

【明報專訊】港鐵昨公布，今年將繼續提供綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，各款「全月通」及「早晨折扣優惠」會延續一年，但無提及乘客可日內無限次來回屯門至南昌沿線車站的「屯門─南昌全日通」（下稱全日通）會否延續。據了解港鐵正檢視，有可能取消全日通。

港鐵昨回覆時未回應會否取消全日通，但稱隨着乘客出行模式及市場環境等轉變，屯馬線常客亦可用全月通，這些乘客一般可省三成或以上車資，並可享連接車程七五折，更能照顧常搭港鐵的中長途乘客需要及負擔能力。

現時全日通售30元，可當日無限次來回屯馬線屯門至南昌的沿途車站、輕鐵和港鐵巴士。現時屯馬線屯門來回南昌及美孚成人八達通票價為35.6及33.6元，比全日通貴。屯馬線全月通分兩款，容許月內無限次來回屯門至南昌沿線車站的售545元。

張欣宇：少人用 陳恒鑌：選擇減

新界北立法會議員張欣宇稱，據其了解，全日通已少人用，屯馬線常客更多買「拉勻計」更優惠的「全月通」，如取消全日通亦合理。新界西南議員陳恒鑌則認為，取消全日通令市民少了一個選擇，全月通要每月搭得夠多日數才更划算，促港鐵保留。本報推算，買全月通的乘客每月需搭19日或以上的來回車程，日均車費才會較逐日買30元的全日通便宜，即約28.7元。

翻查資料，全日通及全月通前身均為九鐵年代西鐵優惠，2004至2005年起推出盼吸引乘客。

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