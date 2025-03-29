【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣

近期唔少學生輕生，聖公會諸聖中學就以「Kiyomi」做品牌，中五生黎彥寧話呢個名喺外語有可愛嘅意思，佢哋設計咗5款包括大熊貓嘅動物卡通圖案，推銷毛公仔「盲盒」及打氣名信片，主題係推廣正能量，仲話學校設有「郵箱」，畀同學買名信片寄畀應考DSE嘅同學打氣。名信片字句有「生活就好似一杯奶茶，甜定苦，睇你落咗幾多糖！」、「活在當下 就是對生命的最大尊重」等。佢話今次約30個同學參與製作及搵廠商生產，成本約7000元。

參加展銷嘅學生只係十幾歲嘅高中生，圓玄學院第一中學及聖公會聖三一堂中學嘅學生，不約而同以香港舊情懷做主題創作產品。

圓玄一中中四生丁凱盈話，講起香港文化就容易諗到茶餐廳，佢哋以蛋撻、奶茶及點心等圖案製作鎖匙扣，買家仲可以用顏色筆喺匙扣上DIY塗色，匙扣背面有磁石，返屋企後可以吸喺附有磁石嘅固定木板圖案上，咁就唔會成日唔記得鎖匙放喺邊度。

商界教營銷 冀提高解難能力

聖公會聖三一堂中學嘅學生，就將雪糕車、和昌押等圖案製成衣服及文件夾，話香港文化需要由佢哋年輕一代傳承，希望香港人懂得保育自己嘅文化。

呢次「趁墟做老闆」展銷會係由商界支持嘅「學校起動」計劃舉辦，由商界配對學校，教學生營銷及商業知識，學生噚日至周日會喺商場開檔做老闆。身兼「學校起動」計劃基金會委員會主席嘅九龍倉置業集團主席兼常務董事吳天海話，希望學生利用呢次機會提高解難能力，將來就更有把握應對困難。