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港聞

港聞二

灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美

【明報專訊】每年3月15日的央視315晚會，已經是一年一度的消費維權盛事，只要被晚會曝光，立即全國知曉。而今年315，內地最大的家電維修平台「啄木鳥家庭維修」就上了晚會，被指投訴多及亂收費。

咱們廣州站也曾使用過啄木鳥，由於那時人生路不熟，不敢隨便找維修師傅，怕被開天殺價，而啄木鳥平台有一個預先報價的服務，報價合適才決定下單，加上覺得有什麼事後問題可以找平台處理，因此初期也會找其幫忙，但體驗下來，關鍵還是看師傅能力，有很快找出問題迅速修好的，也有上門了兩次都搞不定，還要逐次計費，最後再拋下一句「修不了」便走人，錢付了而問題還在，肯定差評。

其實維修這方面，人工費是很難評估，看似小工程可能含大學問，看似大陣仗維修，又其實不一定要技術含量，除了賺手工，換零件就是另一收入來源，師傅的報價肯定比你自己去買的貴，這幾乎已是不成文定律，放諸香港也是差不多。如果真的要便宜，自己動手可能最超值，尤其是在網購平台上找零件非常方便，筆者試過買一個水龍頭才十多元人民幣，還送防水膠布；花灑漏水了，淘一個防水圈更換便解決，數塊錢已有不同大小，還包郵。

只不過315晚會之後，那些被曝光的企業是否就會改善？筆者不能預測，但只是好奇，如果要每年靠一日活動才能去逼令企業道歉整改、部門行動，那其餘364日他們都幹什麼去？

文：尚東美

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