九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積

其中，人工智能及具身機械人領域表現突出的深圳，有望帶動智能製造、商貿流通等領域對辦公室需求的長期穩定增長。仲量聯行華南區研究部高級董事曾麗表示，雖然現階段深圳的科創企業的辦公室主要集中在非甲級寫字樓和產業園內的辦公空間，但據仲量聯行數據，截至去年底，深圳以人工智能和大數據為代表的科技互聯網行業貢獻了近四成的辦公室成交面積，可以預計，伴隨那些在非甲級寫字樓和產業園的企業業務進一步發展，包括海外市場拓展、產品線研發迭代、線上多元化品牌推廣等，未來存在擴充及升級辦公室的可觀潛力。

整體需求增長慢 空置率料高企

但曾麗提醒，今年深圳甲級寫字樓新增供應中，總部辦公物業面積預計佔約八成。伴隨企業陸續遷入落成的總部項目，原本使用的辦公室將陸續出現空置，在整體需求增長相對緩慢下，預計全市甲級寫字樓空置率將保持較高水平，存量市場競爭將更激烈，業主或要採取更加靈活的租賃策略及加速建立全方位配套體系與服務建設。