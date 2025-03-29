稱只會因成本加價 近期未見壓力

仁安醫院昨舉行30周年暨擴建新翼開幕儀式，李繼堯見記者時表示，該院只會因成本上漲而加價，近期未見成本上漲，藥品價格穩定，亦無醫療器材或用品加價壓力，加上醫護薪金與醫管局掛鈎，由於公務員凍薪，醫院亦不會加薪。

李繼堯表示，公院急症室是向緊急、次緊急及非緊急病人加價，當中大多病人「可以等」，相信不會對該院急症室產生太大影響。他稱，有近八成病人會憑仁安醫院診斷報告轉往威爾斯醫院急症室求診及入院，有關情况不會因應公院收費調整而改變。

業界料北上放射診斷增

醫管局港島東聯網前總監、尚至醫療集團副主席兼首席醫務總監陸志聰向本報表示，未聽聞同業計劃調整收費，相信加價後只有小量病人轉至私營醫療，且私院手術及藥物收費始終高出公院頗多。

陸志聰相信，公院增設影像掃描等項目收費後，會有更多病人到內地接受放射診斷，又說本港醫生不會因地區而決定是否接納檢查結果，而是根據放射影像質素等，但或未能明白內地檢查報告的用字。