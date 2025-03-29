工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂

現時工傷僱員或訂明職業病患者，如因工傷或訂明職業病接受醫治，可向僱主索償規定限額內的醫療費，住院或門診治療最高每天限額300元，而同日接受住院及門診治療的可索償醫療費每天限額370元。有關限額上一次調整是2018年2月。

倡每日300元升至最少700元

工權會稱，公營醫療收費調整後，急症室將增至400元，住院費由每日120元增至300元，普通科門診、專科門診及專職醫療診所等收費亦增，強烈要求政府同步修訂《僱員補償條例》的醫療費最高限額，並建議醫院或門診治療的最高每天限額上調至不少於700元，以貼近工傷僱員實際需要。

建議付還放射檢測費 設工傷診所

工權會續稱，公院將增收非緊急放射造影服務費用，當中電腦掃描、磁力共振造影等項目收取500元，要求政府修訂《僱員補償條例》規定的醫療費最高限額時，增設付還放射造影檢測費用。該會亦建議成立工傷診所，全面跟進及照顧工傷者在醫療方面的專門需要。

勞工處回覆本報稱，按既定機制，《僱員補償條例》及《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》規定的醫療費限額與公營醫療收費掛鈎，因應公營醫療將實施新收費，處方正檢視《僱員補償條例》及《肺塵病條例》下可申領醫療費每天最高限額，會盡快作所需修訂。