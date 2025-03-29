明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫局新東總監鍾健禮過檔中大醫院 接任總裁 田北辰憂缺商界經驗難整財政

【明報專訊】獲政府借貸40億元的中文大學醫院一再要延期還款，現任行政總裁馮康7月31日退休，中大醫院昨宣布，醫管局新界東聯網總監鍾健禮將接任，8月1日履新為該院第二任行政總裁。有議員認為中大醫院正面臨財務挑戰，但鍾欠商業背景，經營私家醫院能力成疑，另有議員期待鍾上任。

中大醫院董事會歡迎鍾健禮接任行政總裁，並感謝馮康在成立及發展該院的貢獻。醫管局回覆查詢稱，鍾健禮因個人原因辭任新界東聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監，將按既定程序委任合適人選填補空缺。

林哲玄：鍾健禮助團結新東醫護 期待上任

鍾健禮曾在多間公立醫院擔任要職，2022年12月起任醫管局新界東聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監。他曾任醫管局質素及安全總監，領導傳染病控制、災害緊急應變等工作，並負責公院質素與標準、病人安全、醫療事故管理等範疇，多次出席新冠疫情記者會。他6月16日起將由公營醫療轉跑道到私營醫療，先擔任中大醫院候任行政總裁，與馮康交接，8月1日履新。

實政圓桌田北辰擔心鍾健禮欠商業背景，認為鍾具豐富公院經驗，但私院是一盤生意，而中大醫院要償還政府貸款，重點是長遠財政規劃，而具商業背景的人於開源節流上多數更客觀。他又說，即使有財政部門輔助，行政總裁作為「第一把手」需有能力監察財政預測可信度，加上鍾沒跟進過中大醫院事宜，相信日後要「靠（中大校長）盧煜明睇住」。醫衛界議員林哲玄則認為鍾有助團結新界東聯網醫護，期待他上任。

中大醫院獲政府貸款40.3億元，曾獲兩年順延還款，首次還款期本月19日屆滿，上月獲立法會財委會批准再延長至2028年還款。醫衛局提交立法會文件顯示，中大醫院料2024/25年度虧損5400萬元，最快2026/27年度才盈利，估計開始還款後到2033年仍是負現金結餘，其中2030年達7.18億負現金結餘。

上 / 下一篇新聞

港鐵凍價 累滾延後加幅見新高 共3.41% 議員倡設註銷制、按盈利扣減
港鐵凍價 累滾延後加幅見新高 共3.41% 議員倡設註銷制、按盈利扣減
屯門南昌全日通 檢視取消否
屯門南昌全日通 檢視取消否
攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市
攸壆路簡屋入伙 小巴9元抵港鐵站 20分鐘一班 設便利店超市
四口家省租金開支 冀供子女補習
四口家省租金開支 冀供子女補習
入息中位數中西區續最高 觀塘最低
入息中位數中西區續最高 觀塘最低
涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」
涉假學歷內地女再申押後訊 官斥拖延指「最後一次」
龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界
龔如心遺產受託人 林正財等任理事 律政司：擬備「類諾貝爾獎」 林：盼造福香港及世界
盜房署工程千萬不還 物管經理囚56月
盜房署工程千萬不還 物管經理囚56月
「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論
「不動議」風波 謝偉俊批粗暴打斷提問 梁君彥：據議規無法辯論
海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大
海關檢145公斤走私金條 值1.1億歷來最大
菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警
菲漢涉打死女友控謀殺 控方：見事主滿身傷沒報警
阻街衛生執法即場印罰單 周一3區推
阻街衛生執法即場印罰單 周一3區推
偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
偷卡再串謀3店偽造交易 盜竊集團6人被捕 涉洗錢3500萬
兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕
兩貓墮樓一死一傷 34歲貓主被捕
過境行李藏63活龜市值近百萬 菲籍男判囚30月
過境行李藏63活龜市值近百萬 菲籍男判囚30月
企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易
企圖強姦案 按摩師指女事主索千元性交易
九龍城法院圖襲官案 32歲男加控阻差襲擊藏武
九龍城法院圖襲官案 32歲男加控阻差襲擊藏武
警油麻地截毒品快餐車 拘男司機
警油麻地截毒品快餐車 拘男司機
工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂
工權會促升工傷醫費上限 勞處：盡快修訂
仁安：不隨公院加價
仁安：不隨公院加價
的士檢太空油煙彈 拘情侶
的士檢太空油煙彈 拘情侶
Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票
Cityline出錯 羅淑佩：研另設平台否 有意改革售票系統 引意見問何不採電子門票
出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然
出血嫗等35小時送院後亡 裁死於自然
家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併
家長：博智小學擬與同區福德或伍華合併
商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人
商人遇劫力保500萬歐元 警閃電拘4人
元朗斬殺案再拘3男 累計16人
元朗斬殺案再拘3男 累計16人
九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積
九市速遞：AI帶動深圳辦公室新需求 科網行業貢獻近四成成交面積
九市速遞：粵交通高質量提案 撐廣深珠低空航線
九市速遞：粵交通高質量提案 撐廣深珠低空航線
九市速遞：暨大港澳子弟校藉足球促進國際交流
九市速遞：暨大港澳子弟校藉足球促進國際交流
九市速遞：前海港青中心設市集慶一周年
九市速遞：前海港青中心設市集慶一周年
灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美
灣區手記：啄木鳥 ／文：尚東美
【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣
【Emily】63校中學生趁墟做老闆sell創意 有賣卡通打氣名信片 有賣蛋撻奶茶匙扣
【Emily】灣區專組委KOL 張國鈞：更貼地
【Emily】灣區專組委KOL 張國鈞：更貼地
【Emily】盛事多 巴塞爾CEO：香港有番自信
【Emily】盛事多 巴塞爾CEO：香港有番自信