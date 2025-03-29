醫局新東總監鍾健禮過檔中大醫院 接任總裁 田北辰憂缺商界經驗難整財政

中大醫院董事會歡迎鍾健禮接任行政總裁，並感謝馮康在成立及發展該院的貢獻。醫管局回覆查詢稱，鍾健禮因個人原因辭任新界東聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監，將按既定程序委任合適人選填補空缺。

林哲玄：鍾健禮助團結新東醫護 期待上任

鍾健禮曾在多間公立醫院擔任要職，2022年12月起任醫管局新界東聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監。他曾任醫管局質素及安全總監，領導傳染病控制、災害緊急應變等工作，並負責公院質素與標準、病人安全、醫療事故管理等範疇，多次出席新冠疫情記者會。他6月16日起將由公營醫療轉跑道到私營醫療，先擔任中大醫院候任行政總裁，與馮康交接，8月1日履新。

實政圓桌田北辰擔心鍾健禮欠商業背景，認為鍾具豐富公院經驗，但私院是一盤生意，而中大醫院要償還政府貸款，重點是長遠財政規劃，而具商業背景的人於開源節流上多數更客觀。他又說，即使有財政部門輔助，行政總裁作為「第一把手」需有能力監察財政預測可信度，加上鍾沒跟進過中大醫院事宜，相信日後要「靠（中大校長）盧煜明睇住」。醫衛界議員林哲玄則認為鍾有助團結新界東聯網醫護，期待他上任。

中大醫院獲政府貸款40.3億元，曾獲兩年順延還款，首次還款期本月19日屆滿，上月獲立法會財委會批准再延長至2028年還款。醫衛局提交立法會文件顯示，中大醫院料2024/25年度虧損5400萬元，最快2026/27年度才盈利，估計開始還款後到2033年仍是負現金結餘，其中2030年達7.18億負現金結餘。