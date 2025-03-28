當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平

Art Basel在港策展逾10年，每年吸引不少國際藝廊及收藏家來港，帶動本港藝術品拍賣打入世界前三。Marc Spiegler接受本報專訪時憶述，Art Basel在2010年代初已決定進軍亞洲，當時不同藝廊希望他們到亞洲開展，惟需在新加坡、上海及香港之間權衡，最終考慮到香港位處亞洲中心，能讓亞洲內外訪客均感到自在，決定落戶香港。他補充說，新加坡被戲稱為「初學者的亞洲」，缺乏香港的趣味（spice）；另有外資曾在上海遇麻煩，「（例如）與政權之間，或者將生意輸給合資伙伴」。

回顧決定 讚港超乎預期

不止建東西橋樑 促進作品藝廊共冶一爐

回顧當年決定，Marc Spiegler認為香港符合進軍預期，甚至超乎預期。他解釋，原以為Art Basel是在港搭建「東西交互的橋樑（a bridge from east to west）」，但實際上香港展會促進亞洲作品及藝廊之間共冶一爐，而即使新冠疫情期間，外界充斥對香港的負面報道，但他到訪時仍能感受到這座城市的活力。

現時香港是全球第三大藝術品交易中心，僅次紐約及倫敦。Marc Spiegler稱，香港無疑是亞洲的領導城市之一，惟「第一梯隊基本上只有紐約及倫敦」，認為將香港與米蘭、東京、上海或北京等「第二梯隊」相比更公平。他解釋，香港自15年前始着重發展藝術，舉例M+及「大館」亦是近年才揭幕，形容香港在藝術市場上「就似青少年，尚未發展成熟」。

每年Art Basel儼如藝術品買賣平台，時被質疑太商業化，他說：「如果藝術家選擇不參與，那是他們的自由。」而他認識的大多數藝術家都希望作品能在國際舞台亮相，「藝術家也需要交租，藝術家亦有家庭」。

寄語藝術創作不受制約更有活力

Marc Spiegler在2022年離開Art Basel後，創立藝術市場教育平台Art Market Minds-The Academy，繼續活躍藝術市場及評論界。談及美國本月宣布對中國加徵20%關稅，他表示，美國政府現時完全不可預測，藝界也不倖免，尤其市場交投處低位，關稅的不確定令投資及藝廊生計更困難。他預期，在美國政局下會出現更多高度政治的作品，現時美國藝術家及藝廊仍有自由容納意見表達。他提醒，自我審查與政府審查一樣危險，「無論何處，當藝術和藝術家可在不受制約的空間運作，才會更有活力」。