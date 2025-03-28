免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查

明報記者 葉希雯 林勵

「畫廊和藝術家都很看好香港」

周三揭幕的Art Basel HK，吸引全球240間藝廊參展，逾半扎根亞洲，而首兩天只設優先及貴賓預展時段。樂思洋表示，今年展品的價格點（Price Point）有所提高，參展藝廊普遍對展會表現滿意，「他們開心，我們就開心」。有指全球藝術品市場放緩，她說，藝廊正調整商業模式以適應新趨勢，特別是亞洲正誕生年輕一代的收藏群體，仍有待藝廊認識，認為今年參展作品的質素正反映「畫廊和藝術家都很看好香港」。

香港現為全球第三大藝術品交易中心，前年藝術品、珍藏品及古董貿易總額錄得逾千億港元，惟所伴隨的龐大經濟收益，亦吸引新加坡等毗鄰國家盼分一杯羹。談及港星兩地競爭，樂思洋稱，Art Basel已與香港共同成長多年，很注重與香港的合作，不會輕易將主辦城市搬至其他地區，「Art Basel這麼大型的博覽會需要很長時期籌備，亦有不同考量，包括當地是否充足的觀眾、收藏家和商業機構支持」。

樂思洋稱，香港的凝聚力在亞洲獨樹一幟，每年展會不僅吸引了香港和內地收藏家，亦招徠不少日韓、東南亞以至國際的參與者，形容香港稱得上「全球樞紐」。她續稱，新加坡正發展自己的藝術展，認為能讓亞洲以至全球觀眾了解亞洲各國的獨特之處。

往年Art Basel HK曾展出內地異見藝術家艾未未等人的創作，今年則鮮見政治作品。樂思洋回應稱，Art Basel的全球遴選準則「50多年來也不曾改變」，最看重參展作品質素，以及藝廊如何培養藝術家發展，強調「一直以來都沒有特別去自我審查，或者特別去轉變我們的全球標準」。至於參展藝廊會否自我審查，她說，相信藝廊最關注的是，「他們可不可以進入Art Basel」。

隨市場趨勢慢慢轉型

「做多一點」帶動普及當代藝術

每年Art Basel HK儼如藝術品交易平台，商業氣息濃厚，今年提出轉型為「創意機會的交匯處（an intersection of creative opportunities）」。樂思洋解釋，Art Basel「並非突然間要轉型」，而是慢慢跟隨市場趨勢，期望滿足藝術群體尤其亞洲群體的需求，「做多一點帶動當代藝術，讓大家對當代藝術的認識有一個普及」。