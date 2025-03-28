明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大亞太研究所民調：63%指現非買樓時機 42%料來年跌價

【明報專訊】中大香港亞太研究所發布樓價民調，24.1%受訪者認為現時是買樓合適時機，較去年調查升1.2個百分點，63.4%覺得並非合適時機，下降0.1個百分點；另有69.9%受訪者認為香港現時樓價水平過高，42.1%預計樓價在未來一年下跌。負責調查的學者認為調查結果反映市民看淡未來一年樓市，但同時相信樓價跌幅會收窄。

中大香港亞太研究所2月26日至3月11日以電話訪問711名18歲或以上市民，整體成功回應率61%。60.5%受訪者表示家庭在房屋方面的支出，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修費等的負擔頗重或非常重，認為不太重和完全不重的則分別有30.3%及6.7%。與去年調查相比，覺得負擔頗重和非常重的比例分別上升7.7及0.9個百分點；認為負擔不太重和完全不重的分別下降3.6及4.3個百分點。

中大香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰回應查詢時稱，多項住屋方面支出如租金、差餉及管理費等都見升幅，但主要壓力來自供樓費用，故相信息率下調，市民住屋開支負擔才可減輕。

學者：市民料跌幅收窄

展望未來一年住宅樓價走勢，45.6%受訪者估計將和現時「差不多」，比例與去年相若；認為下跌的有42.1%，按年升11.4個百分點；預料上升的有6.6%，按年跌10.9個百分點。預料樓價上升受訪者有40.4%認為將上升半成至少於一成，30.1%認為介乎一成至少於兩成；預料下跌受訪者有56.6%認為跌幅少於一成者，按年升7.2個百分點。

鄭宏泰表示，估計樓價下跌受訪者比率增加，顯示市民「睇淡」未來一年樓市，但同時指出「認為下跌少於一成」比率較去年多，反映市民相信跌幅會收窄。

另外，分別有39.7%和35.3%受訪者認為擁有自置物業「頗重要」或「非常重要」，按年下跌1.3及3.9個百分點。

上 / 下一篇新聞

七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來
七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來
范鴻齡：醫局三方向增效率 爭年省逾2％開支
范鴻齡：醫局三方向增效率 爭年省逾2％開支
出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉
出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉
張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」
張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」
《議事規則》定義模糊 議員爭議起立發言屬動議否
《議事規則》定義模糊 議員爭議起立發言屬動議否
本屆新丁常提修正案代發言 惹資深議員不滿
本屆新丁常提修正案代發言 惹資深議員不滿
英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預
英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預
鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防
鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防
7‧21非白衣人案 7被告全提上訴
7‧21非白衣人案 7被告全提上訴
冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成
冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成
料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢
料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢
麥當勞內喝罵剪插和事老 無業漢認傷人 官索精神報告
麥當勞內喝罵剪插和事老 無業漢認傷人 官索精神報告
房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租
房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租
海上巨人 陸上「拋錨」 史上最大油輪之錨 中環摩天輪前落户
海上巨人 陸上「拋錨」 史上最大油輪之錨 中環摩天輪前落户
潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核
潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核
輔警涉虐兒 禁與控方證人談案情
輔警涉虐兒 禁與控方證人談案情
免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查
免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查
當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平
當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平
按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着
按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着
涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸
涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸
鬧市纏鬥兩刀匪 商人保巨款不失
鬧市纏鬥兩刀匪 商人保巨款不失
潮行GBA：羊城查篤撐
潮行GBA：羊城查篤撐
灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美
灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美
【Emily】新一輪資助 為400隻眼除障 受惠者：復七成視力 有番社交
【Emily】新一輪資助 為400隻眼除障 受惠者：復七成視力 有番社交
【Emily】7歲或以上兒童 下周一起可用e-道
【Emily】7歲或以上兒童 下周一起可用e-道
【Emily】新𨋢大廈如無後備供電 須有自救裝置防困𨋢
【Emily】新𨋢大廈如無後備供電 須有自救裝置防困𨋢
【Emily】大律師公會慈善包場 請睇看我今天怎麼說
【Emily】大律師公會慈善包場 請睇看我今天怎麼說
【Emily】馬龍《桃花源》 日書畫展獲金賞
【Emily】馬龍《桃花源》 日書畫展獲金賞
【Emily】LV寶珊道豪宅搞派對 市民投訴「成座山都聽到」
【Emily】LV寶珊道豪宅搞派對 市民投訴「成座山都聽到」