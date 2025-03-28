中大亞太研究所民調：63%指現非買樓時機 42%料來年跌價

中大香港亞太研究所2月26日至3月11日以電話訪問711名18歲或以上市民，整體成功回應率61%。60.5%受訪者表示家庭在房屋方面的支出，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修費等的負擔頗重或非常重，認為不太重和完全不重的則分別有30.3%及6.7%。與去年調查相比，覺得負擔頗重和非常重的比例分別上升7.7及0.9個百分點；認為負擔不太重和完全不重的分別下降3.6及4.3個百分點。

中大香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰回應查詢時稱，多項住屋方面支出如租金、差餉及管理費等都見升幅，但主要壓力來自供樓費用，故相信息率下調，市民住屋開支負擔才可減輕。

學者：市民料跌幅收窄

展望未來一年住宅樓價走勢，45.6%受訪者估計將和現時「差不多」，比例與去年相若；認為下跌的有42.1%，按年升11.4個百分點；預料上升的有6.6%，按年跌10.9個百分點。預料樓價上升受訪者有40.4%認為將上升半成至少於一成，30.1%認為介乎一成至少於兩成；預料下跌受訪者有56.6%認為跌幅少於一成者，按年升7.2個百分點。

鄭宏泰表示，估計樓價下跌受訪者比率增加，顯示市民「睇淡」未來一年樓市，但同時指出「認為下跌少於一成」比率較去年多，反映市民相信跌幅會收窄。

另外，分別有39.7%和35.3%受訪者認為擁有自置物業「頗重要」或「非常重要」，按年下跌1.3及3.9個百分點。