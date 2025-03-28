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港聞

港聞二

潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核

【明報專訊】26歲城巿大學博士生去年在校內向一名女子淋潑含精液的液體，同年9月承認猥褻侵犯罪，當時裁判官李志豪稱案件「相對」不涉及接觸受害人及敏感部位，亦非在交通工具犯案，罰款5000元。律政司早前提出覆核聆訊，昨於西九龍裁判法院處理，被告無到庭，控方稱他今年1月已離港；李官下令暫不處理覆核聆訊。

控方屢聯絡不果 申拘捕令

被告為來常偉（圖，案發時26歲，報稱城大博士生）。當值律師代表稱，當值律師之前代表被告​，自獲悉覆核聆訊程序以來多次以電話聯絡​他但都不成功；但被告日後出庭時，當值律師仍能代表他。

控方表示，根據出入境紀錄，被告今年1月12日離港後沒再入境。除已嘗試電話聯絡，去年曾以平郵將聆訊通知書寄往被告內地地址，但未能確保他收到。控方今年1月再以掛號方式寄出通知書，本月得悉無人收件。控方因而向法庭申請拘捕令。李官聽罷決定暫不處理覆核聆訊，並在內庭處理拘捕令安排。

根據案情，事主X於2024年6月6日下午約3時在城大李達三葉耀珍學術樓搭扶手電梯，感覺背部和臀部濕掉，發現遭人淋潑不明液體，於是報警。閉路電視拍攝到被告在電梯的行為。為該校神經科學系博士生的被告在警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。

被告認罪後曾透過辯方求情稱，案發前他通宵達旦做實驗，壓力很大，已明白行為不要得。被告去年9月被判罰款後，Instagram專頁「向私密部位潑灑不明液體關注組」批評刑罰向公眾傳遞「街頭性騷擾只是小事，罰錢就可以了事」的錯誤信息。

【案件編號：WKCC 2559/24】

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