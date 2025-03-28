房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租

明報記者 黃偉超

房協昨日回應查詢時重申，檢討收緊出租屋邨單位富戶政策時會參考房委會做法；而因應今年內全面實施富戶政策，房協將研究推出協助富戶於房屋階梯上流的措施，詳情會適時公布。

消息稱房協初步傾向為富戶提供「誘因」，包括可優先選購資助出售項目單位，遷出後保留4年綠表資格亦很大機會跟隨。翻查資料，當年房委會推行富戶政策初期，曾為富戶提供較優先申購居屋資格，上屆政府訂定綠置居政策時，房委會也曾考慮讓富戶優先購買綠置居單位，惟因考慮公平原則，最終無提供優惠。

內部對2.5至4.5倍租有保留

此外，房協內部亦對富戶繳交2.5至4.5倍租金安排有保留，因房協現時甲和乙類出租屋邨，乙類租金已是市值六至七折，而以甲類的大坑勵德邨最高租金3736元計算，4.5倍租金是16,812元；若以乙類的荃灣寶石大廈最高租金9028元計算，4.5倍租金是40,626元，房協預料完全跟隨會有很大難度。

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣認為，房協屋邨租戶及富戶較少，加上未來資助出售單位供應充裕，給予優先選樓資格問題不大；但房委會公屋租戶及富戶明顯較多，購買居屋等資助出售單位競爭激烈，若讓富戶優先買居屋，恐對其他綠表申請者不公，促政府從長計議。

房委會資助房屋小組上周通過收緊富戶政策，今年10月申報期起，富戶日後須付更多額外租金，繳交介乎2.5至4.5倍租金，交4.5倍租者交足4年後要遷出。富戶（不論租金水平）自願遷出後可保留4年綠表資格。