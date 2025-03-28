鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防

林小姐一向有照顧患病鸚鵡，桃桃走失當晚，因她收到求助，要外出拯救其他鸚鵡，遂將桃桃交胞姊照顧，惟胞姊無照顧經驗，桃桃在新蒲崗一帶飛走。8個月以來，林曾在網上發消息，試過一晚貼逾百張街招。直至近日她收到消息稱桃桃在太子一帶出沒，遂帶同桃桃「男朋友」、同品種雄性鸚鵡「世子」出動搜索，希望吸引桃桃。周二凌晨，她憑聲音發現桃桃在太子一大廈冷氣機糟位置，在消防和大廈住戶協助下，一度跟桃桃只差約一隻手臂的距離，惟桃桃因巨響受驚飛走。

帶「男友」搜索 學校尋回

林接連多日四出搜尋，昨早接獲消息稱桃桃出現在九龍塘牛津道一間學校，趕至現場，見牠在建築物頂蓋。校方因安全問題，只讓她在欄邊以食物及叫聲吸引桃桃。消防昨早10時許到場協助，以安全帶套在林小姐身上，陪同她步出頂蓋，成功在學校小息前「救雀」。

林事後雙手被抓傷、褲有血漬，卻難掩激動，興奮地親吻桃桃。她解釋，曾照顧被獸醫形容活不過7天、身患絕症的鸚鵡，最終卻活過一年，感悟做人也不應輕言放棄，「我相信因果報應……多謝上天畀我呢個bonus」。

「海峰環保教育」生態與環境學博士郭秀雲提醒，主人應在家中窗花加網，避免鸚鵡飛走，亦要為外出鸚鵡扣上鞏固鐵鏈或繩索；一旦鸚鵡飛走，可播放其叫聲吸引注意，稱鸚鵡天黑時大多原地不動，建議主人可在日落前觀察鸚鵡動線，確認落點後向專業人士求助。