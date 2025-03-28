英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預

外交部駐港公署發言人說，隨着香港回歸中國，《聯合聲明》中與英方有關條款「已全部履行完畢」。特區政府發言人稱《聯合聲明》無賦予英國回歸後干預香港事務的權利。

外交部：履行完畢 核心「恢復主權」

報告涵蓋範圍由2024年7月至同年12月。英國外相林德偉在報告前言提及初選、壹傳媒黎智英及立場新聞等案件，以及2019年有數以千計被捕者、5年至今未被檢控，形容香港人權自由受損尤其令人關注，促請香港維護國家安全時尊重人權。他特別以「英國國民」形容黎智英。

林德偉又稱，中國若恢復遵守《中英聯合聲明》的承諾，香港前途會更光明，更吸引營商、人們在更自由環境下會蓬勃發展。

報告指港司法獨立 國安系統損人權

報告形容，雖然香港繼續在財金方面保持自主，香港普通法司法制度繼續獨立審理民商事及刑事案，但香港的國安系統「繼續衝擊在港及海外人士的權力和自由」，舉例稱司法機構繼續獨立行使司法權，但處理國安案件時將「特首權力置於法院之上」。

外交部駐港公署發言人敦促英方「多做有利中英關係發展的事，在涉港問題上謹言慎行，停止破壞香港的繁榮穩定，停止干涉香港事務和中國內政」。

港府發言人昨夜11時59分發表4000字新聞稿回應，較去年9月約4600字稍短，逐點回應報告在國家安全法律、修改選舉制度、人權及司法制度等的批評。發言人稱，國安法實施以來，香港高踞多個經濟或競爭力排名，促請英國「立即重回正道，停止就香港特區維護國家安全相關法律和工作，不斷作出惡意攻擊」。