明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

本屆新丁常提修正案代發言 惹資深議員不滿

【明報專訊】一項討論小班教學的民生議案，牽扯出議會文化及規則的爭議。綜合政界消息，今屆部分議會新丁提出的修正案，經常大幅改動或增加原議案內容，部分議員尤其資深議員頗有意見；另自由黨張宇人與教育界朱國強此前已多次就小班教學交鋒，最終因修正案令矛盾「擺上枱」。多名建制派冀以「君子協定」化解問題，毋須修改《議事規則》。

議員議案修正案在今屆議會屢掀爭議，上任首年，因應新科議員提出大量修正案，立法會主席梁君彥曾「開班」提醒不應「為改而改」。不過綜合消息，不少新科議員仍經常透過修正案而非發言來就議案表態，於議案措辭加入自身意見，內容之多甚至改變原議案的焦點與用意，令部分資深議員頗不滿。

多名政界中人分析，即使議案原意遭扭曲，大可按慣例與修正案動議人協商，又或爭取議員否決修正案，毋須撤回議案，但張宇人與朱國強就教育議題素有矛盾，前者質疑小班教學立場鮮明，後者則代表教育界發聲，張最終憤而放棄動議辯論，一部分想給朱「一個教訓」，另方面帶出新科議員提出修正案的「問題」。

翻查資料，張宇人上月在財委會明言中小學小班教學對學生無幫助、「毫無好處」，只協助教師免於「殺校」失業。同場朱國強不點名反駁，稱有議員錯誤理解小班教學，認為教育應着重質素而非數字。有議員透露，朱日前曾就今次修正案去信全體議員拉票，並再度不點名批評張的意見是誤解。

多人冀「君子協定」解結 毋須改議規

對於張宇人提出檢視《議事規則》，多名議員認為沒必要修改，期望日後提出議案與修正案的議員有傾有講、互相尊重，以「君子協定」解決。有資深議員預料稍後會就問題向一眾議員作出提示。另有議員認為，今次事件浪費討論小班教學的機會，亦擔心影響立法會形象，謂京官在全國兩會關注立法會議員表現言猶在耳，相信有關方面同樣關心事件。

明報記者

上 / 下一篇新聞

七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來
七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來
范鴻齡：醫局三方向增效率 爭年省逾2％開支
范鴻齡：醫局三方向增效率 爭年省逾2％開支
出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉
出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉
張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」
張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」
《議事規則》定義模糊 議員爭議起立發言屬動議否
《議事規則》定義模糊 議員爭議起立發言屬動議否
英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預
英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預
鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防
鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防
7‧21非白衣人案 7被告全提上訴
7‧21非白衣人案 7被告全提上訴
冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成
冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成
料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢
料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢
麥當勞內喝罵剪插和事老 無業漢認傷人 官索精神報告
麥當勞內喝罵剪插和事老 無業漢認傷人 官索精神報告
房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租
房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租
海上巨人 陸上「拋錨」 史上最大油輪之錨 中環摩天輪前落户
海上巨人 陸上「拋錨」 史上最大油輪之錨 中環摩天輪前落户
潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核
潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核
中大亞太研究所民調：63%指現非買樓時機 42%料來年跌價
中大亞太研究所民調：63%指現非買樓時機 42%料來年跌價
輔警涉虐兒 禁與控方證人談案情
輔警涉虐兒 禁與控方證人談案情
免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查
免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查
當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平
當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平
按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着
按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着
涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸
涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸
鬧市纏鬥兩刀匪 商人保巨款不失
鬧市纏鬥兩刀匪 商人保巨款不失
潮行GBA：羊城查篤撐
潮行GBA：羊城查篤撐
灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美
灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美
【Emily】新一輪資助 為400隻眼除障 受惠者：復七成視力 有番社交
【Emily】新一輪資助 為400隻眼除障 受惠者：復七成視力 有番社交
【Emily】7歲或以上兒童 下周一起可用e-道
【Emily】7歲或以上兒童 下周一起可用e-道
【Emily】新𨋢大廈如無後備供電 須有自救裝置防困𨋢
【Emily】新𨋢大廈如無後備供電 須有自救裝置防困𨋢
【Emily】大律師公會慈善包場 請睇看我今天怎麼說
【Emily】大律師公會慈善包場 請睇看我今天怎麼說
【Emily】馬龍《桃花源》 日書畫展獲金賞
【Emily】馬龍《桃花源》 日書畫展獲金賞
【Emily】LV寶珊道豪宅搞派對 市民投訴「成座山都聽到」
【Emily】LV寶珊道豪宅搞派對 市民投訴「成座山都聽到」