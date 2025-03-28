本屆新丁常提修正案代發言 惹資深議員不滿

議員議案修正案在今屆議會屢掀爭議，上任首年，因應新科議員提出大量修正案，立法會主席梁君彥曾「開班」提醒不應「為改而改」。不過綜合消息，不少新科議員仍經常透過修正案而非發言來就議案表態，於議案措辭加入自身意見，內容之多甚至改變原議案的焦點與用意，令部分資深議員頗不滿。

多名政界中人分析，即使議案原意遭扭曲，大可按慣例與修正案動議人協商，又或爭取議員否決修正案，毋須撤回議案，但張宇人與朱國強就教育議題素有矛盾，前者質疑小班教學立場鮮明，後者則代表教育界發聲，張最終憤而放棄動議辯論，一部分想給朱「一個教訓」，另方面帶出新科議員提出修正案的「問題」。

翻查資料，張宇人上月在財委會明言中小學小班教學對學生無幫助、「毫無好處」，只協助教師免於「殺校」失業。同場朱國強不點名反駁，稱有議員錯誤理解小班教學，認為教育應着重質素而非數字。有議員透露，朱日前曾就今次修正案去信全體議員拉票，並再度不點名批評張的意見是誤解。

多人冀「君子協定」解結 毋須改議規

對於張宇人提出檢視《議事規則》，多名議員認為沒必要修改，期望日後提出議案與修正案的議員有傾有講、互相尊重，以「君子協定」解決。有資深議員預料稍後會就問題向一眾議員作出提示。另有議員認為，今次事件浪費討論小班教學的機會，亦擔心影響立法會形象，謂京官在全國兩會關注立法會議員表現言猶在耳，相信有關方面同樣關心事件。

明報記者