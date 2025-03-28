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港聞二

張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」

【明報專訊】立法會昨日原定辯論自由黨張宇人提出、檢視中小學「小班模式教學」成效的議員議案。張宇人發言時批評，教育界朱國強（圖）提出的修正案刪走檢視中學小班教學內容，「將原議案改至面目全非」，罕有在會上表示「不動議」議案，是今屆議會首次。立法會主席梁君彥隨即宣布休會，議事規則委員會主席謝偉俊質疑做法違反《議事規則》，指張宇人發言已屬正式動議議案，根據《議事規則》須在無議員異議下才可撤回（見另稿）。

張宇人提出的無約束力議案，促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效。朱國強的修正案刪走檢視中學小班模式教學的字句，加入「因應中學生的學習差異及精神健康，評估在中學進行小班教學可行性」。

朱修正案改字句 張：面目全非

張宇人昨日發言時批評，朱國強修正案只要求檢視小學小班教學成效、縮窄討論範圍，令議案有欠宏觀全面，改變議案原意，因此決定不動議議案。他稱立法會有不成文慣例，議員理應互相尊重，提出修正案需聚焦原議案，「絕不會、也不應騎劫議題，將原議案改至面目全非，然後煙消雲散，最終導致政策討論失焦」。他說今屆議會發生多次類似事件，建議檢討《議事規則》並設規範，籲議員「恪守議事倫理，正確使用修正案，不要攔途截劫原議案」。

現時小學已實施小班教學政策，中學未有推行。張宇人稱，中學學生人數持續下跌，小班教學是現實狀况，他另在社交網站發文，反駁有報道指他「擺烏龍」和「不熟書」，解釋稱正因中學無實施小班教學，與立法會秘書處商討後在議案採用「小班模式教學」字眼。

朱：修改令討論聚焦 張做法不當

朱國強會後回應稱，張宇人指他「騎劫」議案之說絕不合理，由於中學未推行小班教學，他因此將議案措辭修改為評估在中學實施小班教學的可行性，與原議案無矛盾，反而讓討論更聚焦。他認為張宇人會前無主動解釋議案用意，卻要求其他議員自行詮釋，做法不妥當，並指張因為修正案不合己意便「撤回」議案，是浪費政府、議員與秘書處的資源、心力和時間。

梁謝爭論議案已「動議」否

梁君彥在張宇人發言後隨即宣布休會，程序引起爭議。根據《議事規則》，動議人在動議前可隨時撤回議案，否則須在沒有議員提出異議並獲立法會或全體委員會許可，方可撤回。梁宣布休會後，謝偉俊於會上提出規程問題，稱根據《議事規則》，梁應先詢問有否議員反對撤回議案，「（辯論）已經開展了，不是主席一個人就可以撤銷」。梁解釋稱張宇人不是撤回議案，由於議案沒被動議，立法會不能繼續辯論；會議隨即結束，根據直播時間，昨日會議歷時近12分鐘。

謝偉俊會後在社交平台發文稱，動議辯論當時已展開，按《議事規則》議案須在無議員異議下才能撤回。他又斥張宇人的做法「輸打贏要」，指張措辭嚴厲、針對性地批評朱國強後，不容對方答辯，「極不公平，也不尊重其他全體議員」，形容是「議會欺凌」；帖文配圖寫上「立法怎可不守規 議員哪容大蝦細」。議事規則委員會副主席、經民聯梁美芬認為，今次事件不涉違反議事規則，亦毋須修訂，稱現時已是「良政善治年代」，議員可透過溝通協商解決問題，減少爭拗。

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