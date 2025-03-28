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出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉

【明報專訊】84歲老婦2022年留醫佛教醫院時腸道出血，因新冠疫情下救護車不足，近35小時後才獲轉送伊利沙伯醫院治理，兩天後病逝。死因庭昨第三日研訊，心臟科專家供稱，事主身處佛教醫院期間沒及時輸血，但即使當時有輸血，也未必能逆轉其病情及避免死亡。

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。威爾斯親王醫院心臟科顧問醫生陳日新（圖）昨以專家證人身分作供，同意事主死因是慢性缺血性心臟病急性發作，她本身患嚴重冠心病，3月6日在伊院的首次心臟停頓可能由腸道失血過多引起，急救及輸血對她幫​助已不大。

認同佛教醫院做法 稱醫護已盡力

事主兩名兒子在庭上問道，事主於3月5日至6日在佛教醫院等候救護車轉送伊院的時間長約35小時，若她在等候期間能接受輸血，是否能避免缺血性心臟病發作及死亡。陳日新回答說，理論上及時輸血能避免死亡，但事主本身患嚴重冠心病，在缺血時或會腎上腺素上升及血管收窄，即使及時輸血也未必能逆轉病情。陳比喻稱：「畀錢窮人一定會令佢情况好啲，但佢本身可能欠債，最終未必逆轉到佢情况。」

陳表示，佛教醫院沒驗血設備，醫護已盡力​將事主送到伊院，他認同團隊當時做法。陳又稱，疫情對醫療系統造成很大負擔，佛教醫院或不易安排輸血。

事主子稱醫護應爭取時間先驗血

陳作供後，事主長子作結案陳辭，稱佛教醫院醫護應考慮在救護車未到場時以僅有設備開始驗血，因為對像母親這種病人來說，「時間就是生命」。他希望復康醫院日後在其他突發情况下也懂得處理。

代表醫管局的大律師馮國礎陳辭稱，上庭作供的醫生都同意事主死於自然產生的致命疾病，法庭「冇乜嘢可以建議到」，因為現時規定緊急服務救護車在15分鐘內到場，已屬可接受機制。案件今天裁決。

【案件編號：CCDI 123/23】

明報記者

（死因研訊）

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