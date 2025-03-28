明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

范鴻齡：醫局三方向增效率 爭年省逾2％開支

【明報專訊】政府日前公布公營醫療收費改革方案，醫管局主席范鴻齡昨日稱，收費改革只是公營醫療系統改革其中一環，今年內將推出一系列改革措施，包括循減少前線醫護行政工作等三方向，提升服務效率及生產力。今年《財政預算案》提出加大資源效率優化計劃力度，連續3個年度均要減2%經常開支，范表明要全面檢討如何節流，並簡化採購流程等，目標節省多於2%的開支。

范鴻齡昨在醫管局大會後表示，局方2025/26年度獲撥款近千億元公帑，「若節省到0.1%已是1億元，以100萬元聘請1個新醫生計算，節省1億可聘請到100個新醫生」。他說削減2%開支僅屬政府規定的最低要求，局方目標是削減逾2%。

爭省多於政府2％要求

減前線行政工作 引科技研節流

范表示，目前65%開支屬員工薪酬，無法削減，故希望透過提高生產力，以提升效率。他說循三個方向進行，包括積極研究減少前線醫護行政工作，例如減少不必要會議等，冀他們可抽更多時間做臨牀工作。餘下兩方向是利用科技提升效率，及全面檢討如何節流，「應使則使，應慳則慳」，包括研究簡化採購藥物等流程。

范鴻齡表示，醫管局正準備透過流程覆檢，令運作簡化，舉例在不影響病人安全下採取簡化程序，安排醫生在兩間相鄰的手術室做白內障手術，「畀醫生可以走來走去」。他說隨社區藥房成立，相信病人最多獲配24周藥物的安排仍有縮減空間。

范鴻齡形容「最無痛苦的節流就是消除浪費」，相信全面檢視流程後「一定會發覺中間有些水分」，若「擠出一些水分，一定會慳錢」。

高拔陞：研網上發夜診等資訊

多項公院收費明年元旦起加價，包括急症室加價至400元，其中危殆和危急病人豁免收費。被問到加價後公院會否增加夜診等配套，醫管局行政總裁高拔陞透露，未來將發展網上系統讓市民容易獲悉相關資訊，舉例不同地區診所周末及長假期應診時間等，亦知道私營同業正構思加開門診節數。

管理檢討建議年中起落實 臨牀指引標準化

另外，去年公立醫院系統管理檢討委員會提出31項建議，范鴻齡稱針對醫療事故權責不清楚及賞罰制度要分明，改革委員會已給予指示和意見，當局預備付諸實行，目前正諮詢前線、尤其前線管理層意見。他期望今年6月底前落實大部分建議，文化改變則需要較長時間。高拔陞補充，會安排資深同事加強支援前線，並已成立專家小組將臨牀工作指引標準化，讓同事更易掌握和執行，同時更有效保障病人。

上 / 下一篇新聞

七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來
七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來
出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉
出血嫗等35小時轉院後亡 專家：縱輸血難逆轉
張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」
張宇人指朱國强騎劫 「不動議」議案 梁君彥宣布休會 謝偉俊質疑違議規「大蝦細」
《議事規則》定義模糊 議員爭議起立發言屬動議否
《議事規則》定義模糊 議員爭議起立發言屬動議否
本屆新丁常提修正案代發言 惹資深議員不滿
本屆新丁常提修正案代發言 惹資深議員不滿
英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預
英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明 北京特區同斥干預
鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防
鸚鵡走失8月人雀團聚 飼主：多謝網友消防
7‧21非白衣人案 7被告全提上訴
7‧21非白衣人案 7被告全提上訴
冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成
冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成
料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢
料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢
麥當勞內喝罵剪插和事老 無業漢認傷人 官索精神報告
麥當勞內喝罵剪插和事老 無業漢認傷人 官索精神報告
房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租
房協研准富戶優先購資助屋 政策同擬收緊 消息：難跟公屋收4.5倍租
海上巨人 陸上「拋錨」 史上最大油輪之錨 中環摩天輪前落户
海上巨人 陸上「拋錨」 史上最大油輪之錨 中環摩天輪前落户
潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核
潑精液城大生離港 官擱刑罰覆核
中大亞太研究所民調：63%指現非買樓時機 42%料來年跌價
中大亞太研究所民調：63%指現非買樓時機 42%料來年跌價
輔警涉虐兒 禁與控方證人談案情
輔警涉虐兒 禁與控方證人談案情
免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查
免稅物流優勢 Art Basel：不輕易離港 香港展會總監：揀選展商作品 向無特別自我審查
當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平
當年捨星滬 選落戶本港 前全球總監：港屬第二梯隊 與紐倫比不公平
按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着
按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着
涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸
涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸
鬧市纏鬥兩刀匪 商人保巨款不失
鬧市纏鬥兩刀匪 商人保巨款不失
潮行GBA：羊城查篤撐
潮行GBA：羊城查篤撐
灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美
灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美
【Emily】新一輪資助 為400隻眼除障 受惠者：復七成視力 有番社交
【Emily】新一輪資助 為400隻眼除障 受惠者：復七成視力 有番社交
【Emily】7歲或以上兒童 下周一起可用e-道
【Emily】7歲或以上兒童 下周一起可用e-道
【Emily】新𨋢大廈如無後備供電 須有自救裝置防困𨋢
【Emily】新𨋢大廈如無後備供電 須有自救裝置防困𨋢
【Emily】大律師公會慈善包場 請睇看我今天怎麼說
【Emily】大律師公會慈善包場 請睇看我今天怎麼說
【Emily】馬龍《桃花源》 日書畫展獲金賞
【Emily】馬龍《桃花源》 日書畫展獲金賞
【Emily】LV寶珊道豪宅搞派對 市民投訴「成座山都聽到」
【Emily】LV寶珊道豪宅搞派對 市民投訴「成座山都聽到」