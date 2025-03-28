范鴻齡：醫局三方向增效率 爭年省逾2％開支

范鴻齡昨在醫管局大會後表示，局方2025/26年度獲撥款近千億元公帑，「若節省到0.1%已是1億元，以100萬元聘請1個新醫生計算，節省1億可聘請到100個新醫生」。他說削減2%開支僅屬政府規定的最低要求，局方目標是削減逾2%。

爭省多於政府2％要求

減前線行政工作 引科技研節流

范表示，目前65%開支屬員工薪酬，無法削減，故希望透過提高生產力，以提升效率。他說循三個方向進行，包括積極研究減少前線醫護行政工作，例如減少不必要會議等，冀他們可抽更多時間做臨牀工作。餘下兩方向是利用科技提升效率，及全面檢討如何節流，「應使則使，應慳則慳」，包括研究簡化採購藥物等流程。

范鴻齡表示，醫管局正準備透過流程覆檢，令運作簡化，舉例在不影響病人安全下採取簡化程序，安排醫生在兩間相鄰的手術室做白內障手術，「畀醫生可以走來走去」。他說隨社區藥房成立，相信病人最多獲配24周藥物的安排仍有縮減空間。

范鴻齡形容「最無痛苦的節流就是消除浪費」，相信全面檢視流程後「一定會發覺中間有些水分」，若「擠出一些水分，一定會慳錢」。

高拔陞：研網上發夜診等資訊

多項公院收費明年元旦起加價，包括急症室加價至400元，其中危殆和危急病人豁免收費。被問到加價後公院會否增加夜診等配套，醫管局行政總裁高拔陞透露，未來將發展網上系統讓市民容易獲悉相關資訊，舉例不同地區診所周末及長假期應診時間等，亦知道私營同業正構思加開門診節數。

管理檢討建議年中起落實 臨牀指引標準化

另外，去年公立醫院系統管理檢討委員會提出31項建議，范鴻齡稱針對醫療事故權責不清楚及賞罰制度要分明，改革委員會已給予指示和意見，當局預備付諸實行，目前正諮詢前線、尤其前線管理層意見。他期望今年6月底前落實大部分建議，文化改變則需要較長時間。高拔陞補充，會安排資深同事加強支援前線，並已成立專家小組將臨牀工作指引標準化，讓同事更易掌握和執行，同時更有效保障病人。