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七欖首遷啟德今開波 蘭桂坊信習慣已成客續來

【明報專訊】一連3天的國際七人欖球賽今日起首次移師啟德體育園開波，是啟德主場館自本月1日開幕的頭炮盛事。以往不少球迷在香港大球場觀賽後都會到蘭桂坊等港島區酒吧消遣，蘭桂坊協會總監張素媚昨日說，球迷到蘭桂坊消遣已成習慣，加上蘭桂坊酒吧多樣化又集中，料生意額有10%至15%增長。酒吧業協會主席錢雋永預計七欖於周末可為業界帶來約2000萬元額外收入。

毗鄰體育園 酒店辦美酒節

七欖吸引不少外國球迷來港，毗鄰啟德主場館的啟德帝盛酒店推出「26小時住宿」措施，為住客提供彈性入住和退房時間。該酒店表示，七欖和Art Basel舉行期間訂房大增，料大型活動期間將滿房，其中歐美長途旅客對盛事感興趣，數量因而增加。該酒店今起一連3天舉行「帝盛美酒佳餚節」，設14個攤位，公眾可免費入場。

憑票買一送一 蘭桂坊料生意增逾一成

蘭桂坊協會總監張素媚稱，以往七欖球迷賽後都會到蘭桂坊消遣，相信已成習慣；今屆賽事入場球迷較以往多，散場後乘巴士或港鐵到蘭桂坊十分方便，加上蘭桂坊酒吧多樣化又集中，有信心可吸引一班球迷消費。她承認七欖移師體育園後會令生意競爭更激烈，協會已在蘭桂坊佈置延續七欖氣氛的草地，並推出憑賽事門票可在特定酒吧買一送一的優惠，相信可吸引球迷，料生意額有10%至15%增長。

酒吧協會料帶挈尖旺 業界周末多收2000萬

酒吧業協會主席錢雋永認為，球迷在賽後會到鄰近酒吧消遣，估計主場館附近酒吧最受惠，料九龍城酒吧生意額可增四五成，其次是較近的旺角或尖沙嘴，估計生意也可增三四成；亦料港島區仍有捧場客，預計七欖於周末可為酒吧業帶來約2000萬元額外收入。

記者訪九龍城食肆 7不知今開波

政府多次強調九龍城食肆林立，體育園的觀眾賽後可到九龍城覓食。本報記者昨午到九龍城採訪，區內至少7間食肆不知七欖今日舉行，其中Bar Pacific經理魯小姐稱未有特別購入更多酒精飲品及加強宣傳。她說不少球迷是外國人，相信他們賽後會光顧，冀賽事期間生意額增長約一成。合成糖水負責人方先生說知悉七欖今日舉行，相信外國球迷未必會食中式糖水，因此對七欖沒期望，但若有球迷光顧會延長營業時間，冀生意可增長一成。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，七欖已售出逾13萬張門票，估計連日賽事會帶旺啟德、九龍城一帶食肆及商店。對於部分九龍城食肆稱不知七欖今日舉行，他說體育園始終是全新場地，商戶需時適應，認為商戶日後可多留意體育園活動；他亦相信本地觀眾會到九龍城一帶覓食。

姚柏良說，有酒店安排免費穿梭巴士及的士車隊接載觀眾到尖沙嘴及銅鑼灣，不少外國觀眾下榻港島區酒店，加上中環及灣仔正舉行兩項藝術盛事，料可帶動港島及尖沙嘴酒吧生意。

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