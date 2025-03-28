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港聞二

灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美

【明報專訊】上月京東及美團先後宣布為旗下騎手繳納社保，令筆者意外的是，原來這些跑在最前線的勞動者，過去沒社會保障，因他們在此工作模式下難以確定與僱主的僱傭關係，無法納入內地社會保障體系，但去年7月人大通過靈活就業人員社保制度，解決這問題。

不過，外賣員有社保是否等於有保障，筆者仍有保留。不止一次強調，這類平台的客服政策極端向客戶傾斜，例如外賣員送遲送錯，多數情况下平台接投訴就會賠償客戶、向外賣員罰款，但一趟訂單收入低微，可謂「一罰抵十單」，間接令部分外賣員罔顧交通規則飛馳，不止為跑多幾單，也為免遲到受罰。就算現在有社保，但常穿梭馬路，意外風險不小，就算有社保又能保得多少？

本月筆者叫外賣就發生數次意外，一次是外賣員送漏汽水，對方致電道歉的同時，表示會去便利店買一瓶補償，或因此要稍慢才到，多多體諒；另一次是外賣員送錯單，來回折返遲10多分鐘，多次致歉，因他們都知萬一筆者投訴，當天訂單或都白跑。

香港情况也類似，若平台沒確立與外賣員的勞資關係，公司就不用提供強積金、工傷賠償等保障。早前Deliveroo宣布撤出，旗下外賣員的善後及賠償問題引起關注。新業態帶來新市場，也產生新的政策空白有待填補，等到出事才補救便為時已晚。

文：尚東美

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