灣區手記：騎手繳保 ／文：尚東美

不過，外賣員有社保是否等於有保障，筆者仍有保留。不止一次強調，這類平台的客服政策極端向客戶傾斜，例如外賣員送遲送錯，多數情况下平台接投訴就會賠償客戶、向外賣員罰款，但一趟訂單收入低微，可謂「一罰抵十單」，間接令部分外賣員罔顧交通規則飛馳，不止為跑多幾單，也為免遲到受罰。就算現在有社保，但常穿梭馬路，意外風險不小，就算有社保又能保得多少？

本月筆者叫外賣就發生數次意外，一次是外賣員送漏汽水，對方致電道歉的同時，表示會去便利店買一瓶補償，或因此要稍慢才到，多多體諒；另一次是外賣員送錯單，來回折返遲10多分鐘，多次致歉，因他們都知萬一筆者投訴，當天訂單或都白跑。

香港情况也類似，若平台沒確立與外賣員的勞資關係，公司就不用提供強積金、工傷賠償等保障。早前Deliveroo宣布撤出，旗下外賣員的善後及賠償問題引起關注。新業態帶來新市場，也產生新的政策空白有待填補，等到出事才補救便為時已晚。

文：尚東美