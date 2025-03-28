潮行GBA：羊城查篤撐

明報記者 陳子凌

■廣州粵劇院、紅線女藝術中心

廣州粵劇院2009年成立，由廣州粵劇團、廣州紅豆粵劇團組建而成，其中廣州紅豆粵劇團為紅線女創建。廣州粵劇院2022年遷往天河區，新址外形以粵劇正印花旦的服飾「鳳冠霞帔」為設計主調，設有可容納1200人的紅線女大劇院、500人的紅豆廳，以及3間各有60座位的小型電影院，還有培訓用房、展覽用房等，是廣州戲曲表演的核心場地。

廣州粵劇院旁的紅線女藝術中心，是廣州市政府為表彰紅線女的貢獻而投資興建，1998年落成，收藏紅線女不同時期的音像、圖片、文字、實物等資料，並設有播放其作品的小劇場，是了解其藝術成就、生平事迹的地方。

廣州粵劇院

地址：天河區海安路369號

紅線女藝術中心

地址：可天河區海安路363號

開放時間：上午9時至下午5時，周三閉館

入場：免費開放

■粵劇藝術博物館

位於廣州市永慶坊，正是粵劇發展重要集聚地的西關。博物館於2016年建成，既有展廳展出與粵劇相關的道具、戲服、文獻及名伶事迹，亦有以嶺南園林風格仿古建造的園林景區。博物館免費預約入場，每日上午10時、下午3時及晚上7時30分會在劇場表演，若想欣賞折子戲，可選擇晚上或周六日前往。

地址：荔灣區恩寧路127號

開放時間：上午9時至晚上9時，周一休息

入場：微信小程序「粵遊玩」預約，免費入場

■廣東八和會館

八和會館1889年始創，是粵劇行業會館，香港八和會館起初為其分會。原址在廣州黃沙，1938年被日軍拆毁，馬師曾、薛覺先、關德興等人於1946年恢復八和會館活動，新址選在恩寧路。廣東八和會館2011年評為荔灣區文物保護單位。

廣東八和會館有包括粵劇藝人、會館歷史及粵劇知識等簡介，現址位處粵劇藝術博物館附近。

地址：荔灣區恩寧路177號

開放時間：上午9時30分至下午5時

入場：免費