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涉性侵15歲女下屬 發訊「口的真牛」 麥當勞經理稱指吻頸

【明報專訊】時任麥當勞分店經理涉在餐廳更衣室內跟15歲女下屬口交，又威脅發布女方私密照，案件昨日在區域法院續審，被告自辯稱二人在更衣室內沒有口交，只有擁抱及親吻等情侶行為。事後二人在WeChat互傳信息，被告稱「萬萬沒想到你口的真牛」；被告解釋因為事主在更衣室內吻他的頸，故該信息是指吻後留下俗稱「咖喱雞」的紅印。

被告江垚（32歲）否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、未經同意下威脅發布私密影像及未經同意下發布私密影像罪。

被告自辯稱與事主X因工作相識，2022年3月3日晚上，二人在餐廳更衣室擁抱及親吻，「係X想錫我，因為X懷疑有新冠，我擰頭拒絕咗」，X續吻被告的頸及隔着褲摩擦被告下體，二人遂確認情侶關係。

稱Tg見疑事主私密照 傳性伴問似否

辯方讀出被告與X之間的手機信息，當中被告向X稱「萬萬沒想到你口的真牛」、「叔叔還有一樣沒實現呢」、「希望以後都口這一根」等。被告在庭上解釋，是指X吸「咖喱雞」很厲害，因為當晚X吻他的頸，被告亦希望將來與X發生性行為，以及X將來只跟他口交以示忠誠。

被告續稱，後來X傳信息稱「我太壞了，配不上你」，要求與被告分手。被告結束關係後沒滋擾X，至翌年他與另一名麥當勞前同事Y成為性伴侶。被告在Telegram上看到一張女性私密照，遂傳送給Y觀看，詢問對方相中女子是否貌似X，Y回答「不似」。被告今日繼續自辯。

【案件編號：DCCC 18/24】

相關字詞﹕區域法院 未經同意下威脅發布秘密影像罪 未經同意下發布秘密影像罪 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為

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