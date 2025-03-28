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港聞

港聞二

按摩師涉圖姦內地女 事主：牀上遭脫褲壓着

【明報專訊】43歲按摩技師涉嫌趁內地女顧客睡着時企圖強姦對方，被控一項企圖強姦罪，被告否認控罪，案件昨日在高等法院開審。事主供稱，接受被告按摩服務時，感覺下半身被「很重的東西壓着」、「下體涼涼的」，又發現自己被脫去褲子和目睹被告露出下體，令她在場驚叫。事主又稱，案發後曾尋求身在按摩院前台的人協助，但對方說事件屬誤會，最終事主自行報警。

入睡醒來感私處被頂 睹被告露下體

被告錢平（案發時43歲，按摩技師）否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。案件昨由3男4女組成的陪審團審理。

案發時21歲、在廣州一所大學就讀的事主X以普通話作供稱，2023年6月24日，她跟男友從內地來港旅遊，計劃遊玩3至4天，翌日男友因突發公事往上海出差，她繼續留港。X稱，6月25日晚上感疲倦，遂在網上平台「美團」搜索按摩店，最終選擇到涉案店舖按摩。

X憶述，起初要求按摩店安排女技師，獲告知所有女技師都有工作在身，於是同意由被告提供肩、頸、頭按摩服務。X說，被告替她按摩時，兩人「聊了一會天」，過程中得悉被告是來港工作的內地人，當時她曾向被告謊稱同行友人正在附近吃飯，「因為畢竟他是一個男的」，不久後她在按摩牀上入睡，形容按摩過程「挺舒服」。

X說，被告及後叫醒她，表示按摩服務已完結，問是否需要「加鐘」；她同意「加鐘」，之後很快再次入睡，其間感覺「有很重的東西壓着我下半身」，醒來後另覺私處被某些東西頂住，又發現自己的面褲和內褲都被脫去，同時目睹被告露出下體。

曾向店員求助 對方稱或誤會

X提到，她曾在場驚叫，然後以最快速度離開，向按摩院前台的人表示自己被非禮及「他（被告）要強姦我」，但對方說「不會吧，沒有的，誤會吧」，最終她自行報警。X稱，她報警時曾走到街上觀察，以便向警方描述所在位置，惟發現被告也走到街上，她遂大聲尖叫，着對方「不要過來」；警方其後到場，她在警車上向一名女警講述事件。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 217/24】

相關字詞﹕高等法院 遊客 企圖強姦

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