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料醫療改革少人反對收費 林正財：幾難再做諮詢

【明報專訊】政府日前公布公營醫療收費改革方案，行政會議成員林正財昨日被問到今次無公眾諮詢時稱，過去本港多次就醫療融資改革諮詢，但均告失敗，認為難再作諮詢。他相信較少人會反對收費改革大原則，並強調收費改革只是藍圖其中一塊拼圖，當中亦包括基層醫療等，希望改革整體可令醫療系統持續發展。

稱公院收費僅藍圖一部分

推基層醫療引導改變求醫習慣

林正財昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，公院收費改革只是藍圖其中一塊拼圖，當中包括基層醫療、改善私家收費透明度等，整體是希望令醫療系統可持續發展。他說過去20、30年已就醫療融資改革多次公眾諮詢，亦找專家討論，但均失敗。

林正財認為，目前醫療融資除了新加坡，「無乜地方做得好」，並稱港人不想如新加坡般「將錢存入政府荷包，再拿來作醫療支出」，也反對強制醫療保險，「都幾難再做諮詢」。反之，他認為目前要推動基層醫療、收費改革，希望用收費引導市民改變求醫習慣。他說收費改革細節「相當技術性」，背後牽涉許多數據，會分5年循序漸進進行，市民可給予意見。

政府同時提出3項措施加強病人醫療保障，包括每人每年1萬元門診住院收費上限，適用於自費藥械以外的收費項目。林正財說，若中產階層面對突如其來重病，醫療負擔亦較大，相信收費封頂可避免中產「一夜致貧」，新機制可幫到經常需檢查、覆診或長期住院的病人。

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