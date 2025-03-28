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港聞

港聞二

冬流感完 重症較疫前少 兒童跌近六成 成人兩成

【明報專訊】衛生署昨日宣布，今年1月初開始、為期11周的冬季流感季節完結，其間成人及兒童嚴重個案均較疫情前即同樣流行甲型H1病毒的2018/19年度冬季流感季節，下降近兩成及六成。衛生防護中心總監徐樂堅表示，冬季流感季節雖已結束，但不排除會出現夏季流感季節，又稱新冠病毒陽性個案近期有上升趨勢。

料重症減少因市民願打疫苗

徐樂堅表示，本港流感病毒陽性百分比、公院相關入院率本月分別回落至2.3%及每一萬人0.12宗，低於基線水平且無反彈迹象，故判斷冬季流感季節已結束。徐續稱，其間成人及兒童分別有488宗及10宗嚴重個案；較疫前同樣以甲型H1為主的2018至19年度冬季流感季節所錄得的601宗及24宗，分別下降18.8%及58.3%。成人及兒童死亡個案亦有下降（見表）。他相信嚴重及死亡個案減少，是政府及社會各界通力合作令市民更願意接種疫苗的成果。

據衛生署數據，2024/25年度各項流感疫苗接種計劃中，市民共接種約207萬劑疫苗，創歷史新高，所有年齡組別接種率均錄得升幅；惟6個月大至2歲以下，及50歲至64歲接種率只有26.8%及25.3%，仍然偏低。

嬰幼長者接種率偏低

來季針對宣傳 鼓勵學校外展打針

衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康表示，來季會針對上述兩組別做更多宣傳教育，並加強與學校溝通，鼓勵他們參加外展計劃，到校為學童注射疫苗。梁稱未來會繼續公布未有參加計劃學校的名單，讓家長獲悉以便帶兒童到校外接種疫苗。

冬季流感季節雖已完結，徐樂堅提醒，本港2010年至2019年間經歷過5次以甲型H3流感為主的夏季流感季節，另提到本月新冠病毒陽性比率有上升趨勢，由最低0.4%升至1.7%，呼籲市民盡快接種新冠疫苗及加強劑，有呼吸道感染症狀時應戴口罩。

高峰期急症室平均輪候加快

醫管局去年12月下旬實施79日服務需求高峰期特別措施，包括急症室特別退款安排等，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，受惠於措施，今季高峰期急症室平均輪候時間較去年下降，而緊急病人輪候時間由2023/24年度的29分鐘降至2024/25年度的24分鐘，次緊急及非緊急病人由193分鐘降至144分鐘。

特別退款安排有6635宗申請，佔急症室總求診人次1.5%，當中逾98%為次緊急及非緊急。被問會否將安排恆常化，李認同退款可讓市民多個選擇及緩衝急症室壓力，並相信實行上無難度，故局方對恆常化持正面態度，將積極籌備相關工作。

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