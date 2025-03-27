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港聞

港聞二

寄澳洲包裹藏5蛇5守宮 警列虐待動物

【明報專訊】一名男子嘗試經速遞公司投寄包裹到澳洲，被職員揭發包裹內含爬行類動物。警方接報到場發現，包裹含有5條蛇及5隻守宮（俗稱壁虎），交由漁護署處理。案件暫列殘酷對待動物，暫無人被捕。漁護署昨回覆稱，當中涉及3條球蟒，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》下物種，受本港《保護瀕危動植物物種條例》管制，重申出口或再出口有關物種須先獲署方批發特別許可證，否則最高可被判囚7年及罰款100萬元。

涉3球蟒 受《瀕危例》管制

警方昨早9時許接獲荃灣楊屋道速遞公司FedEx的負責人報案，一名男子於較早前投寄一件包裹到澳洲，經X光機檢查，懷疑內藏數隻蜥蜴，於是報警。

警方到場調查並通知漁護署，事後確認包裹內有5條蛇和5隻守宮。據悉，動物被放在4個鞋盒，內有8對鞋和10對襪。警方初步調查懷疑，涉案人是一名年約20至30歲男子，案件暫列殘酷對待動物，由荃灣警區刑事調查第一隊跟進。

漁護署回覆稱，涉事動物包括守宮、球蟒及玉米蛇，其中3條球蟒受《保護瀕危動植物物種條例》規管，已將動物帶回署方轄下的動物管理中心，獸醫檢查後認為涉事動物健康尚可。署方稱會繼續協助執法部門調查。

相關字詞﹕球蟒 保護瀕危動植物物種條例 瀕危野生動植物種國際貿易公約 漁護署 殘酷對待動物 守宮

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