寄澳洲包裹藏5蛇5守宮 警列虐待動物

涉3球蟒 受《瀕危例》管制

警方昨早9時許接獲荃灣楊屋道速遞公司FedEx的負責人報案，一名男子於較早前投寄一件包裹到澳洲，經X光機檢查，懷疑內藏數隻蜥蜴，於是報警。

警方到場調查並通知漁護署，事後確認包裹內有5條蛇和5隻守宮。據悉，動物被放在4個鞋盒，內有8對鞋和10對襪。警方初步調查懷疑，涉案人是一名年約20至30歲男子，案件暫列殘酷對待動物，由荃灣警區刑事調查第一隊跟進。

漁護署回覆稱，涉事動物包括守宮、球蟒及玉米蛇，其中3條球蟒受《保護瀕危動植物物種條例》規管，已將動物帶回署方轄下的動物管理中心，獸醫檢查後認為涉事動物健康尚可。署方稱會繼續協助執法部門調查。