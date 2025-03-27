「峻然」廁所屬預製組件 間隔禁改

廚房部分採「中島」設計 可改動

房協物業發展及市場事務總監高雪瑩稱，峻然廚廁採用預製組件，售樓書已列明買家不可改動預製組件間隔，並稱單位間隔實用，應毋須改動。她另提及峻然賣點之一為「中島廚房」，屬房協項目中較新的設計，有關設計的廚房則不屬預製組件。

房協解釋，聚然及峻然均提供梗廚設計和開放式廚房設計的單位供賣家選擇，當中峻然單位的梗廚及廁所全屬預製組件，開放式廚房則並非預製組件，因「中島廚房」屬開放式廚房，故不受限於預製組件相關要求。根據售樓書，任何情况下，住宅物業業主及佔用人不得改動或拆除作為結構組件的「組裝合成」構件的外牆和內牆、樓板和頂板。

「聚然」將建天橋駁粉嶺站 近內地口岸

交通方面，聚然距巴士及小巴站約1分鐘步程，居民可乘車到東鐵粉嶺站，日後亦會興建有蓋行人天橋連接粉嶺站，屆時市民毋須乘車，步行約10分鐘即可直達。

由於聚然位於北部都會區，鄰近3個口岸。東鐵線粉嶺站至羅湖站或落馬洲站分別只需約8分鐘及14分鐘；若以私家車前往香園圍口岸，則需16分鐘。

峻然則毗鄰公共運輸總站，集多條巴士及小巴線，可前往港鐵觀塘站，未來亦可配合「東九龍智慧綠色集體運輸系統」出行。房協稱，新開通的安愉道隧道連接安達臣道發展區和寶琳路，另6號幹線通車後，住戶可經T2主幹路、將藍隧道等來往港九新界。