「峻然」廁所屬預製組件 間隔禁改

【明報專訊】啟德居屋啟欣苑有業主不滿廁所間隔、打算改動空間，收樓後才知悉廚廁是預製組件，間隔不能改動，事件掀起社會熱議。房協昨稱，位於觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」及粉嶺馬會道「聚然」資助出售房屋項目，只有峻然於廚廁部分採用預製組件，並提醒住客不可改動相關間隔。
廚房部分採「中島」設計 可改動
房協物業發展及市場事務總監高雪瑩稱，峻然廚廁採用預製組件，售樓書已列明買家不可改動預製組件間隔，並稱單位間隔實用，應毋須改動。她另提及峻然賣點之一為「中島廚房」，屬房協項目中較新的設計，有關設計的廚房則不屬預製組件。
房協解釋，聚然及峻然均提供梗廚設計和開放式廚房設計的單位供賣家選擇，當中峻然單位的梗廚及廁所全屬預製組件，開放式廚房則並非預製組件，因「中島廚房」屬開放式廚房，故不受限於預製組件相關要求。根據售樓書，任何情况下，住宅物業業主及佔用人不得改動或拆除作為結構組件的「組裝合成」構件的外牆和內牆、樓板和頂板。
「聚然」將建天橋駁粉嶺站 近內地口岸
交通方面，聚然距巴士及小巴站約1分鐘步程，居民可乘車到東鐵粉嶺站，日後亦會興建有蓋行人天橋連接粉嶺站，屆時市民毋須乘車，步行約10分鐘即可直達。
由於聚然位於北部都會區，鄰近3個口岸。東鐵線粉嶺站至羅湖站或落馬洲站分別只需約8分鐘及14分鐘；若以私家車前往香園圍口岸，則需16分鐘。
峻然則毗鄰公共運輸總站，集多條巴士及小巴線，可前往港鐵觀塘站，未來亦可配合「東九龍智慧綠色集體運輸系統」出行。房協稱，新開通的安愉道隧道連接安達臣道發展區和寶琳路，另6號幹線通車後，住戶可經T2主幹路、將藍隧道等來往港九新界。