房協粉嶺觀塘推1604伙 市價七折 「峻然」與舊項目「朗然」同區 後者未揀樓

售價最低230萬 兩房單位佔八成

峻然和聚然均提供一房至三房單位，兩房單位佔八成。其中聚然為房協首個位於北部都會區的資助出售房屋項目，涉644伙，實用面積302至616平方呎，售價介乎230.7萬至547.1萬元，每平方呎7582至8881元。峻然則是房協繼前年推售的朗然後，第二個同處安達臣道的資助出售房屋項目，涉960伙，實用面積302至664平方呎，售價介乎249.7萬至636.7萬元，每平方呎8084至9669元。

聚然和峻然平均呎價分別為8260元及8960元，十足市值呎價為1.18萬元及1.28萬元；朗然則以六二折出售，平均呎價8916元，十足市值呎價則接近1.44萬元，高於聚然和峻然。

下周二可申 四成配額家有初生長者優先

兩個新項目將於今年6月公布抽籤結果、第四季揀樓，預計關鍵日期為2027年9月30日。申請資格與居屋相若，如「白表」家庭月入上限6萬元、資產上限123萬元。至於配額，綠白表比例為四比六，亦首次引入「家有初生」及「家有長者」優先選樓安排。

房委會資助房屋小組委員會上周通過居屋綠白表的配額比例調整至五比五，並為連續兩次申請綠置居及居屋未果者，多派一個抽籤號碼。被問到為何房協未引入相關做法，房協物業發展及市場事務總監高雪瑩稱，房委會將於下期項目才實行相關措施，房協會於下期項目盡量參考。她又說，朗然的預計關鍵日期為2027年3月，每個項目各有特色。

梁文廣料吸公屋富戶 業界稱需求大不致互搶

立法會房屋事務委員會委員梁文廣稱，過往資助出售房屋市場反應不至於非常好，但基本上能消化供應，因此當同區的峻然售價較朗然低，或會影響朗然揀樓出席率。他又預計富戶政策收緊後，有能力的公屋富戶會及早趁低吸納聚然和峻然。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則表示，本港「細價樓」需求大，房協是次推售單位不多，市場能消化，而且朗然當年出現超額認購，相信今期項目不一定會「搶走」朗然客源。