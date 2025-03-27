男子涉轉播電視頻道 開網站收會員牟利

【明報專訊】海關前天（25日）展開特別執法行動，拘捕一名26歲、報稱醫護人員的男子，他涉嫌在未經授權下轉播免費及收費電視頻道，包括海外籃球賽事、侵權影片等，據悉涉及now和TVB頻道。行動中檢獲市值約4萬元的電子設備，包括一部存放逾5萬部侵權作品的電腦伺服器。海關提醒，有關行為或違《版權條例》，最高可囚4年及就每項版權作品罰款5萬元。
海關去年底接獲版權擁有人舉報，有人在未獲授權下轉播其擁有的影視頻道。調查發現，涉案人是收費電視服務登記人，自設網頁並聲稱是「數碼電視轉播站」，可24小時轉播本地電視頻道和海外球賽。他另設動畫網站，提供海量侵權動畫影片。
海關稱，涉案人利用新型數碼技術，登入付費頻道，避開版權人施加的數碼保護措施，通過自設網站轉播頻道，賺取廣告收益；同時網站設會員制，用戶透過購買點數能點播節目。海關估計平台已運作數月。
海關得到國際組織、版權擁有人等協助，追查到涉案人「數碼足迹」，前天早上突擊搜查荃灣一住宅單位，檢獲市值約4萬元的電子設備，包括兩部由收費電視頻道提供的電視解碼器、3部懷疑用作非法串流的電腦伺服器等。海關亦利用電腦法證程式，在海外籃球賽直播期間，實時監控涉事平台的串流行動以蒐集證據，最終拘捕26歲疑犯。