男子涉轉播電視頻道 開網站收會員牟利

海關去年底接獲版權擁有人舉報，有人在未獲授權下轉播其擁有的影視頻道。調查發現，涉案人是收費電視服務登記人，自設網頁並聲稱是「數碼電視轉播站」，可24小時轉播本地電視頻道和海外球賽。他另設動畫網站，提供海量侵權動畫影片。

海關稱，涉案人利用新型數碼技術，登入付費頻道，避開版權人施加的數碼保護措施，通過自設網站轉播頻道，賺取廣告收益；同時網站設會員制，用戶透過購買點數能點播節目。海關估計平台已運作數月。

海關得到國際組織、版權擁有人等協助，追查到涉案人「數碼足迹」，前天早上突擊搜查荃灣一住宅單位，檢獲市值約4萬元的電子設備，包括兩部由收費電視頻道提供的電視解碼器、3部懷疑用作非法串流的電腦伺服器等。海關亦利用電腦法證程式，在海外籃球賽直播期間，實時監控涉事平台的串流行動以蒐集證據，最終拘捕26歲疑犯。