粵港澳消防應急演練 粵澳人員4小時抵港

港消防：未設外援抵達時限

演練模擬超強颱風及暴雨襲港，香港消防接獲大量水浸、塌樹、塌樓等求助，救援資源緊張，周二中午按協議機制請求支援。香港跨境救援隊指揮官黃鎮業稱，廣東省及澳門接報後即調度資源，4小時抵港「不簡單」。

被問外援抵港時限，黃鎮業稱需考慮資源調度、道路情况等，盼「愈快愈好」；楊恩健則稱未設時限。

稱多由求助方任總指揮

提到求助準則，楊恩健舉例指倘極端天氣襲港，多地同時水浸塌樹等，短時間內不夠資源應急，類似超強颱風「山竹」，「要一個月時間鋸樹，阻塞很多道路……引致很多社會問題」。

至於人員分工、如何處理意見分歧，楊恩健說大原則是「屬地為主」，多由求助方擔任總指揮並做最後決定，個別任務則由小組指揮，他滿意昨晨指揮表現及溝通。

楊又稱，三地事前已掌握共享工具及人員清單，未見適應問題，目前清單有900多人、約9000件工具。

演練旨在測試啟動機制、聯合指揮系統，及消防車經深圳灣口岸「綠色通道」來港。香港有60人參與，廣東省派出60人及13輛消防車，澳門派出15人及5輛消防車。