甯漢豪研推「按實補價」 議員料加快北都發展

副財政司長黃偉綸、甯漢豪及房屋局長何永賢昨日出席立法會前廳交流會，甯會後表示就土地發展提出多個「拆牆鬆綁」方向，包括研究就修訂地契實行「按實補價」，由按照最高樓面面積釐定「補地價」金額，改由實際興建規模而定。

研樓面寬免擴至地面停車場

甯漢豪表示，目前發展項目只有地下停車場能獲樓面面積寬免，對建造成本和時間影響很大，正探討地面停車場能否同獲寬免。她又預告短期內將推出措施，方便使用商業地帶的公眾休憩用地舉辦活動，期望讓業權人善用商場內或商業大樓外的休憩用地，帶動經濟氣氛。

劉國勳稱，有發展商考慮到土地成本高，擔心市場無需求，寧願暫時放棄發展，他認為「按實補價」容許發展商按實際興建樓宇的規模及發展用途「補地價」，毋須一次過投入大筆資金，變相可分期發展，相信有助引入市場力量，加快北都發展。他又稱，政府正研究項目落成前禁止拆售，避免發展商沒完成整個項目。經民聯林健鋒亦稱「按實補價」是好事，料有助增加發展商興趣，但稱容許按年期分期付款更簡單。

何永賢則表示，會上討論到「簡約公屋」最新情况、「簡樸房」規管制度和修訂《房屋條例》打擊濫用公屋等議題。

今次是新模式下首次前廳交流會，以發展及房屋兩個事務委員會為基礎討論。黃偉綸認為，新模式使討論更聚焦，交流氣氛熱烈，感謝議員發表很多有建設性的意見，當局會小心考慮。