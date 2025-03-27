「關愛隊工作報告數字不能反映成果」 麥美娟：南區荃灣兩隊服務期延長 看齊他區

對於下一期關愛隊會否公開接受申請，麥美娟表示正檢討服務協議，稍後有定案，強調會考慮地區情况以物色合適的承辦團體。政府稍後將整理並公開全港關愛隊的工作表現，但麥美娟昨稱，服務數字不能反映成果，例如工作報告交代關愛隊的家訪次數，但不會提到及後的跟進與轉介工作，「數字一定要達到我們的KPI，但是那個數字其實反映不到很多他們在地區服務的成果」；又說整理報告後，會將「一些數字」告訴社會。她稱，下月將舉行「好人‧好事分享會」，讓社會更具體知道關愛隊工作。

稱報告提家訪次數不提跟進

下月辦「好人好事分享會」

南區及荃灣關愛隊分別有17隊及19隊，先後在2023年4月底及5月初展開工作，為期兩年的服務協議今年5月結束，其餘16區關愛隊服務期則到今年9月或10月才完結。麥美娟昨說，為更有系統管理關愛隊工作，確保不會出現真空期或斷層，將延長南區及荃灣關愛隊服務期至9月或10月，讓全港18區關愛隊在第二期協議可一同開展服務。

區議員工作報告 下周一可查

《區議員履職監察制度指引》列明，區議員每年須向區議會主席提交工作報告，包括接獲市民意見及處理個案數目、關注的地區議題及行動、曾舉辦的社區參與活動等。麥美娟表示，全體區議員已如期提交報告，謂他們過去一年努力履行職責，共處理45萬個市民查詢，亦在地區推展活動及服務。她說，公眾下周一起可到各區民政處登記申請查閱區議員工作報告。

被問到有區議員牽涉刑事案件仍繼續履行職務，麥美娟重申非常重視區議員行為，待案件審訊後將嚴格執行《區議會條例》及《區議員履職監察制度指引》。